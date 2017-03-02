На реконструкцию Аксуского сахарного завода выделят 8 млрд тенге

Акимат Алматинской области и консорциум «Энергомост» подписали 1 марта меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам восстановления и запуска Аксуского сахарного завода, передает МИА "Казинформ".

Об этом стало известно в ходе совещания под председательством акима области Амандыка Баталова. От лица консорциума «Энергомост» меморандум подписал директор по развитию компании Сакен Муратов.

Как отметил С.Муратов, сейчас ведется активная работа по реализации проекта реконструкции Аксуского сахарного завода. В целом, на этот проект в этом году предусматривается направить 8 млрд тенге, из которых 2 млрд тенге - это средства местного бюджета, направляемые через СПК «Жетысу».

Предполагается замена основного технологического оборудования, ремонт зданий и сооружений, закупка топлива, восстановление ТЭЦ, подбор кадров и их обучение.

- По плану Аксуский сахарный завод планируется запустить в конце этого года. А уже в конце сентября - начале октября будет начата приемка. В целом, хотим переработать 80-100 тысяч тонн сахарной свеклы, - сообщил С.Муратов.

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Как сообщил С.Бескемпиров, в текущем году планируется довести площади посевов сахарной свеклы до 9,0 тыс. га, в том числе в Аксуском - 1 600 га, Алакольском - 500 га, Ескельдинском - 1 850 га, Каратальском - 1 100 га, Коксуском - 1 700 га, Сарканском районе - 1 600 га, г. Капшагай - 568 га, г. Талдыкорган - 82 га. Из областного бюджета выделены порядка 1,4 млрд тенге для создания новых сервисно-заготовительных центров и закупа семян сахарной свеклы зарубежного производства. В текущем году сервисно-заготовительные центры будут созданы в Алакольском, Аксуском районах и г. Капшагай, доукомплектован центр в Сарканском районе. В настоящее время подписаны договоры о поставке 96 единиц сельхозтехники. Далее докладчик отметил, что в текущем году свекловоды за 1 тонну продукцию, сданную на завод, получат 17 000 тенге, из них 8 000 тенге выплачивает завод, 9 000 тенге - управление сельского хозяйства в виде субсидий. Кроме того, будут субсидированы затраты на приобретение минеральных удобрений до 50%, гербицидов - до 40, семян - до 70% от их стоимости независимо от стран производителей, а также до 50% затрат, связанных с поставкой поливной воды.

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О дальнейшей работе Коксуского сахарного завода рассказала исполнительный директор ТОО «Центрально-Азиатская сахарная корпорация» Галина Баймурзаева. Было отмечено, что переработка сахарной свеклы на заводе полностью закончена. В целом завод принял и переработал 240 тысяч тонн сладкого корня. Что касается оплаты за продукцию, то все финансовые операции будут завершены до 10-15 марта текущего года.

Аграрии заверили, что в этом году постараются получить запланированный урожай.