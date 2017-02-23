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Названы города Казахстана с самым высоким уровнем загрязнения воздуха

23.02.2017 17:00   1110   0

В течение года мониторили 46 населенных пунктов, из них 27 отнесены к низкому уровню загрязнения, 10 - к классу повышенного уровня и 9 отнесены к классу высокого уровня загрязнения воздуха, передает МИА "Казинформ".

В настоящее время наблюдение за состоянием атмосферного воздуха идет в 46 населенных пунктах на 140 постах наблюдений, в том числе на 56 постах ручного отбора проб и 84 автоматических постах. Также наблюдение проводится с помощью 14 передвижных лабораторий.

Города с высоким уровнем загрязнения: Алматы, Астана, Актобе, Балхаш, Жезказган, Темиртау, Караганда, Шымкент и поселок Акай.

Города с повышенным уровнем загрязнения: Жанатас, Усть-Каменогорск, Риддер, Кызылорда, Тараз, Семей, Шу, Петропавловск и населенные пункты Глубокое и Бейнеу.

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Города с низким уровнем загрязнения: Туркестан, Талдыкорган, Степногорск, Аксай, Кокшетау, Кульсары, Сарань, Кентау, Аксу, Жанаозен, Зыряновск, Рудный, Экибастуз, Костанай, Павлодар, Уральск, Актау, Атырау, Каратау и населенные пункты Березовка, Январцево, Кордай, Торетам, Карабалык и Щучинско-Боровская курортная зона.

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Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха выполняется в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики.

По сравнению с 2015 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха имеет положительную динамику (снизился) в городах Аксай, Экибастуз, Степногорск, Риддер и Усть-Каменогорск.

В семи городах: Актобе, Астана, Балхаш, Петропавловск, Шу, Кызылорда, Жанатас и поселке Акай уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился по сравнению с 2015 годом. В остальных населенных пунктах уровень загрязнения остался на уровне 2015 года. 

По проведенному радиационному мониторингу средние значения радиационного гамма-фона и среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы по населенным пунктам Республики Казахстан не превышали предельно-допустимый уровень.

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