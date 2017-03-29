ОЭСР: каждый пятый мобильный телефон является поддельным

Каждый пятый мобильный телефон, четвертая игровая приставка являются поддельными, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития.

Помимо данных устройств, общая доля контрафактной продукции на глобальном рынке компьютеров и электроники, по данным ОЭСР, составляет 6,5%.

Карты памяти и флеш-карты подделывают почти в 15% случаев, устройства для проигрывания видео и музыки – в 8%, планшеты, ноутбуки и пульты дистанционного управления – в 6%.

Также в докладе говорится, что Китай является основным поставщиком контрафактной продукции. При этом, из-за того что две трети поддельной техники перевозятся почтой и другими средствами доставки, крайне сложно оценить точное количество подделок, а также выявить их.