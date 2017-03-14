Первый грузопоток через Хоргос в Европу Вьетнам запустит в 2017 году

Вьетнамские железнодорожники побывали на инфраструктурных объектах СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» и станции Алтынколь, передает МИА «Казинформ».

Делегация во главе с заместителем генерального директора ГК «Вьетнамская железная дорога» Фан Куок Анем посетила СЭЗ в рамках участия в совещании Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) в Алматы. Вьетнамские железнодорожники ознакомились с деятельностью Сухого порта, логистической и индустриальной зон, мониторингового центра, системой льгот и преференций, возможностями транспортно-логистического хаба, погранперехода Алтынколь-Хоргос. Фан Куок Ань высоко оценил возможности СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота», казахстанско-китайского железнодорожного погранперехода и отметил "большие перспективы хаба как связующего звена между Юго-Восточной Азией и Европой". Глава делегации считает, что «страны АСЕАН могут наладить сухопутный транзит товаров в Европу через Китай и Казахстан, именно через Хоргос». Вьетнам официально подписал Соглашение о свободной торговле со странами ЕАЭС, что облегчает продвижение товаров из страны в государства Восточной и Западной Европы.

По его словам, уже в этом году будет сформирован первый грузопоток из Вьетнама через Хоргос в Казахстан и другие страны Центральной Азии и Европы.

«Планируем доставлять зерно и другие казахстанские товары полностью континентальным маршрутом железнодорожным транспортом, без перегрузки в порту Ляньюньган. (...) Возможно, проведем в этом году первый демонстрационный поезд, а затем сделаем его регулярным», - сказал Фан Куок Ань.

Транзитные перевозки по территориям Казахстана, Китая, Вьетнама с использованием пограничных переходов Дундань (СРВ)- Пэнсян (КНР) - Достык и Алтынколь (РК) имеют большие перспективы.

«Нам очень интересен рынок Вьетнама. Приоритет дается контейнерным поездам. Соответственно, выполняем задачи, поставленные в Послании по развитию транзита и контейнерных перевозок», - отметил в этой советник президента АО НК «ҚТЖ» Аманжол Ибрагимов.