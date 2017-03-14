Валюта нал
USD 318.50 319.00
RUB 5.39 5.41
EUR 340.00 341.50
Валюта бирж
USD/KZT
317.96
+0.000%
EUR/KZT
338.18
+0.003%
RUB/KZT
5.39
-0.002%
EUR/USD
338.18
+0.003%
EUR/CHF
338.18
+0.003%
EUR/JPY
338.18
+0.003%
GBP/USD
385.43
+0.007%
USD/CHF
317.96
+0.000%
USD/JPY
317.96
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
317.96 338.18 5.39
+0.000% +0.003% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
50.74
-0.012%
Нефть WTI
47.55
-0.018%
Золото
1204.6
+0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1114
+0.020%
Жилье Астана
1074
-0.009%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
50.74 47.55 1204.6
-0.012% -0.018% +0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Первый грузопоток через Хоргос в Европу Вьетнам запустит в 2017 году

14.03.2017 17:01   940   0
Вьетнамские железнодорожники побывали на инфраструктурных объектах СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» и станции Алтынколь, передает МИА «Казинформ».
 
Делегация во главе с заместителем генерального директора ГК «Вьетнамская железная дорога» Фан Куок Анем посетила СЭЗ в рамках участия в совещании Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) в Алматы. Вьетнамские железнодорожники ознакомились с деятельностью Сухого порта, логистической и индустриальной зон, мониторингового центра, системой льгот и преференций, возможностями транспортно-логистического хаба, погранперехода Алтынколь-Хоргос. Фан Куок Ань высоко оценил возможности СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота», казахстанско-китайского железнодорожного погранперехода и отметил "большие перспективы хаба как связующего звена между Юго-Восточной Азией и Европой". Глава делегации считает, что «страны АСЕАН могут наладить сухопутный транзит товаров в Европу через Китай и Казахстан, именно через Хоргос». Вьетнам официально подписал Соглашение о свободной торговле со странами ЕАЭС, что облегчает продвижение товаров из страны в государства Восточной и Западной Европы.
 
По его словам, уже в этом году будет сформирован первый грузопоток из Вьетнама через Хоргос в Казахстан и другие страны Центральной Азии и Европы. 
 
«Планируем доставлять зерно и другие казахстанские товары полностью континентальным маршрутом железнодорожным транспортом, без перегрузки в порту Ляньюньган. (...) Возможно, проведем в этом году первый демонстрационный поезд, а затем сделаем его регулярным», - сказал Фан Куок Ань. 
 
Транзитные перевозки по территориям Казахстана, Китая, Вьетнама с использованием пограничных переходов Дундань (СРВ)- Пэнсян (КНР) - Достык и Алтынколь (РК) имеют большие перспективы. 
 
«Нам очень интересен рынок Вьетнама. Приоритет дается контейнерным поездам. Соответственно, выполняем задачи, поставленные в Послании по развитию транзита и контейнерных перевозок», - отметил в этой советник президента АО НК «ҚТЖ» Аманжол Ибрагимов.
Высказать свое мнение
Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    76

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    20

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    606

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    141

Цифра дня
Более 1
трлн тенге
Выделит Правительство РК для оздоровления банковского сектора
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное