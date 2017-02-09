Shell объявила о закрытии британского месторождения Brent

Shell объявила о начале подготовки закрытия британского месторождения Brent, давшего название одноименному сорту нефти. Необходимо демонтировать около 120 тыс. тонн стальных конструкций четырех платформ - Alpha, Bravo, Charlie, Delta, сообщают Вести.

Дочерняя компания Shell UK Limited начинает 60-дневные консультации с общественностью по выводу из эксплуатации нефтяного и газового месторождения Brent в Северном море, сообщается в пресс-релизе компании.

На месторождении Brent, расположенном 115 милях к северо-востоку от Шетландских островов, с момент начала разработки в 1976 г. добыли около 3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, что составляет почти 10% производства Великобритании. В бюджет страны поступило более £20 млрд налоговых поступлений.

На пике добычи в 1982 г. на месторождении добывалось более 500 тыс. баррелей в день. Этого было достаточно, чтобы обеспечить энергией около половины всех домов в Великобритании в этом году.

Производство на платформе Brent Delta прекратилось в 2011 г., Brent Alpha и Brent Bravo - в ноябре 2014 г. Добыча на платформе Brent Charlie будет продолжаться в течение нескольких последующих лет.

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Программа вывода из эксплуатации месторождения Brent рекомендует, чтобы были демонтированы свыше 124 тыс. тонн верхних стальных конструкций на платформах Brent, как и мусор, лежащий на морском дне, и масло в контейнерах.

Три базовые структуры - фундамент, грунт в контейнерах и буровой шлам - предлагается оставить на месте. Также предложены варианты вывода из эксплуатации 28 трубопроводов, соединенных с полем Brent.