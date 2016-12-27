Сильных изменений на рынке сырья ждать не приходится

О последних тенденциях на рынке нефти и металлов рассказали аналитики инвестиционных компаний eToro и TeleTrade

Павел Салас, региональный директор eToro в России и СНГ

В первую очередь хочется поговорить о нефти, для которой декабрь выдался крайне богатым на события. Несмотря на новостной шум, ситуация по сырью особо не поменялась - инвесторы пытаются сохранять веру в договоренности ОПЕК, на которой продолжают держаться котировки.

12 декабря нефть совершила попытку закрепится выше 55 долларов за баррель впервые с июля 2015 года, однако сил покупателей для преодоления столь серьезного уровня сопротивления не хватило и с того момента актив находится в “боковике”. На черное золото за последние 7 дней наибольшее давление оказывали: сильный доллар, индекс которого резко взлетел к своим 14 летним максимумам до значения 103, и рост числа буровых установок в США.

До нового года поддержки от USD рассчитывать не стоит - американская валюта остается сильной с точки зрения фундаментального анализа да и в преддверии праздников активность на рынках заметно снизится. Как мы помним, США в заключении договоренностей о снижении добычи не участвовала, а значит в скором времени будем ожидать продолжения роста как запасов так и буровых установок, число которых увеличилось на 13 штук на прошедшей неделе.

Фундаментальные факторы продолжают играть против нефти, а котировки продолжают держаться на максимумах благодаря надеждам игроков в добросовестность стран ОПЕК. Переломный момент может наступить уже в конце января, когда нефтедобывающие страны начнут отчитываться об объемах добычи - если производители не держат свое слово или снижение объемов окажется незначительным, то масштабные продажи актива от разочарованных инвесторов лишь вопрос времени.

Золото продолжало падение на протяжении последних семи недель - одно из самых крупных обвалов за десятилетие ( цена опустилась с 1300 до 1130 долларов за унцию. Тем не менее нащупав очередное дно актив приступил с аккуратному росту, на момент написания статьи котировка составляет 1 145 долларов.

Макроэкономические показатели работают против благородного металла: например, индекс доверия потребителей(Consumer Confidence) находится на своих максимумах(107.1) с момента кризиса 2008 года, а это означает что население чувствует себя уверенно и не боится тратить свои накопления. Доллар США, имеющий громадное влияние на золото, продолжает рост против основных валют контрагентов - укрепление индекса доллара с 98 до 103, которое произошло после победы Трампа является главной причиной затянувшегося падения золота. На последней торговой неделе ситуация не должна кардинально поменяться так как активность торгов будет минимальной.

Медь крайне интересный инструмент - тогда как алюминий, никель и цинк приняли заметно отросли после достижения минимумов в 2016 году, “красный металл” двигается с неким лагом. Все дело было в переизбытке актива на рынке, который создавали предприятия из Китая. Однако после победы Трампа, который планирует масштабные инвестиции в инфрастру и появления признаков восстановления экономики КНР медь рванула вверх с 2,20 до 2,70 долларов. Последнюю неделю по инструменту наблюдается коррекция, вызванная увеличением запасов на лондонской бирже, которые составили 344,025 тонн и приблизились к значениям октября. Размер запасов публикуемые LSE оказывает ощутимое влияние на медь - новые максимумы стали возможны благодаря их падению с 350,000 в октябре до 213,325 тонн в декабре. Для того чтобы спрогнозировать дальнейшее поведение “красного металла” необходимо следить за данными по экономике Китая и релизами из Лондона.

Александр Егоров, ведущий аналитик ГК TeleTrade:

Предновогодняя неделя, а в католических странах – это еще и неделя после Рождества, не принесла сюрпризов на сырьевые площадки. Общие тренды на стабилизацию нефти и восстановлению цен на драг металлы сохраняются. Крупные участники сырьевого рынка взяли паузу. Изменение цен – незначительны, что неудивительно в этот период года. Крупные финансовые центры работают в ограниченном режиме, поддерживая минимальную ликвидность. Серьезные игроки, аналитики и бизнес СМИ только мониторят ситуацию, готовясь к «финансовым баталиям» уже в следующем 2017 году.

За прошедшую неделю цена смеси Brent выросла менее, чем на 30 центов, - и это практически говорит о полной стагнации на рынке нефти. Цена на золото изменилась всего на 10 пунктов. Сейчас любые новости и события «вязнут» в праздничном настроении. Никто не рискует «дергать» рынок на фоне низкой ликвидности и риска получить непредсказуемые результаты.

По всей видимости, такая вялая динамика продлится до начала следующего года. В целом, ожидания, относительно восстановления сырьевого рынка, пострадавшего в 2014 -2015 годах сохраняются. Очень вероятно цикл снижения завершен. И далее, фаза восстановления цен на сырье может продолжится. Для нефти есть серьезные фундаментальные основания для последующего роста. Контроль и ограничение мировой добычи нефти должно привести к достижению баланса, а возможно, и дефицита сырья, что сейчас подстегивает активность покупателей нефтяных фьючерсов. Золото в более сложном положении на фоне активного роста доллара. Но не стоит забывать, что физическое золото – это пожалуй самая надежная «валюта» в мире геополитических противоречий и нарастания глобальной террористической угрозы.

Цены на золото обвалились, когда Дональд Трамп был избран на пост президента, поскольку рост доходности гособлигаций США и ралли на фондовом рынке понизили привлекательность драгоценного металла.

Тем не менее стоит учитывать, что прогноз по золоту остается слабым в краткосрочной перспективе из-за повышенных ожиданий роста ставки в США в наступающем году. В начале декабря ФРС повысила ставки по федеральным фондам и прогноз предполагает еще три увеличения в 2017 году. Фьючерсы на золото чувствительны к повышению ставок в США, поскольку ее рост лишает инвесторов доходов от вложений в золотые слитки, способствуя укреплению доллара, в котором выражена цена золота.

Укрепление доллара и рост процентной ставки, как правило, оказывают давление на золото.

До роста активности в начале следующего года не стоит ждать сильных изменений на сырьевом рынке.