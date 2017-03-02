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Сырьевые компании увеличивают активность

02.03.2017 10:58   452   0

В обрабатывающей промышленности на крупных предприятиях в 2016 году прием новых работников замедлился на 0,4% - за год было принято порядка 83,5 тысяч человек против 84 тысяч человек в 2015 году.

Хотя следует отметить, что скорость выбытия уже работающих кадров на крупных и средних предприятиях в отрасли также замедлилось - численность выбывших работников в 2016 году составила 95,3 тысячи человек, или на 3% меньше, чем было в 2015 году.

В целом, ситуация на производстве, - как в сырьевом секторе, так и в обрабатывающей промышленности, - в 2016 году заметно улучшилась. При этом производители готовой продукции показывают более сильный скачок активности, чем сырьевики.

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В январе-декабре прошлого года в среднем на крупных и средних предприятиях в горнодобывающей промышленности численность работников, временно неработающих из-за простоя на производстве, оценивалась в 1,6 тысяч человек. Это на 731 человека (или 31%) меньше, ем было в предыдущем году.

На крупных и средних обрабатывающих предприятиях в течение 2016 года не работали из-за простоя порядка 2,6 тысяч человек, или на 3,4 тысячи человек (или 56%) меньше уровня 2015 года.

Удержать кадровые ресурсы крупным и средним сырьевым и обрабатывающим предприятиям РК в 2016 году удавалось повышением реальной стоимости заработных плат.

В горнодобывающей промышленности первую половину года реальные зарплаты сокращались, однако во второй половине начался заметный рост - сначала на 4,4% в 3 квартале, затем еще на 6,8% в 4 квартале.

На обрабатывающих предприятиях сокращение реальной стоимости заработных плат работников ощущалось только в январе-марте (на 12% за квартал), в течение оставшегося года прирост покупательной способности окладов в отрасли составлял в среднем 6% за квартал.

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В Казахстане с 2011 года реализуется государственная программа "Дорожная карта занятости 2020" для содействия в обучении и трудоустройстве населения, помощи в открытии и развитии новых бизнесов, оптимальном распределении трудовых ресурсов в стране, поддержки занятости населения РК, недопущения роста уровня безработицы. Первоначально принятие данной программы преследовало антикризисные меры по сдерживанию роста безработицы, в 2016 году ее параметры были обновлены с учетом коррекции основных целей.

В ходе реализации программы к 2016 году планировалось достичь следующих результатов: уровень бедности - не выше 6%; уровень безработицы - не выше 5%; доля продуктивно занятых в общем числе самостоятельно занятого населения должна была увеличиться до 64,5%.

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