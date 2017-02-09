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Total присматривает для приобретения активы конкурентов

09.02.2017 16:44   1024   0

Французская нефтегазовая компания Total сообщила, что присматривает для приобретения активы конкурентов, испытывающих финансовые затруднения, отчитавшись о лучшей, чем ожидалось чистой прибыли в четвертом квартале благодаря сокращению расходов и увеличив дивидендные выплаты.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 16% в годовом выражении до $2,4 млрд при прогнозе аналитиков $2,3 млрд, а квартальные дивиденды были установлены в размере 0,63 евро на акцию по сравнению с 0,61 евро на акцию в предыдущие три квартала.

Глава Total Патрик Пуянне заявил, что результаты деятельности компании оказались более успешными, чем у конкурентов, и свидетельствуют о финансовой устойчивости Total в период длительного снижения цен на нефть. Ранее на этой неделе конкурирующая BP отчиталась о падении годовой прибыли второй год подряд.

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По словам Пуянне, Total пошло на пользу стремление сократить производственные расходы до $5,9 за баррель нефтяного эквивалента по сравнению с $9,9 за баррель нефтяного эквивалента в 2014 году, а также экономия средств в размере $2,8 млрд в 2016 году, превысившая целевой показатель $2,4 млрд.

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Глава компании добавил, что хорошие финансовые результаты означают, что Total может искать возможности для приобретения активов. В ближайшие 18 месяцев планируется принять решения о капиталовложениях примерно в 10 проектов.

"Мы окружены возможностями, - сказал журналистам Пуянне. - После двух лет очень низких цен существует много компаний по всему миру, которые располагают хорошими активами, но испытывают трудности".

Total сообщила, что рассчитывает в текущем году сэкономить еще $3,5 млрд и уменьшить производственные расходы до $5,5 за баррель нефтяного эквивалента.

Объем капиталовложений в 2017 году, как ожидается, составит $16-$17 млрд по сравнению с $18,3 млрд в 2016 году.

Объем добычи нефти и газа увеличится более чем на 4 процента. Компания поставила своей целью наращивать добычу в среднем на 5 процентов в год в период с 2014 по 2020 годы.

Пуянне сказал, что мировой рынок нефти пока не пришел в равновесие и запасы примерно на 10 процентов выше нормы. Цены на нефть, по его мнению, продолжат демонстрировать волатильность.

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