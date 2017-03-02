В январе 2017 года наблюдался рост во всех основных отраслях экономики

Динамика краткосрочного экономического индикатора за январь 2017 года демонстрирует значительный рост с 100,8% до 103,8% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, передает НБ РК. Увеличение краткосрочного экономического индикатора обусловлено ростом во всех базовых отраслях экономики, за исключением связи.

В январе 2017 года продолжился рост практически во всех основных отраслях экономики, отмечает НБ РК. При этом отмечалось снижение объемов услуг в отрасли связи, за счет местной, междугородней и международной телефонной связи. Сокращение как экспорта, так и импорта обусловило снижение внешнеторгового оборота. Среди позитивных факторов были названы рост в строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и транспорте, а также рост налогов на продукты, увеличение объемов производства в горнодобывающей и обрабатывающей отрасли, увеличение объемов производства в металлургической промышленности, продуктов питания, кокса и продуктов нефтепереработки и увеличение выпуска продукции животноводства.

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Негативные изменения в экономике страны за прошлый год: рост цен на все группы товаров и услуг на 7,9%, снижение доходов от местной, междугородней и международной телефонной связи, снижение как экспорта, так и импорта.

За 2016 год объем ВВП по данным НБ РК составил 45,7 трлн тенге, увеличившись в реальном выражении на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В составе ВВП производство товаров и услуг увеличилось на 1,3% и 0,8%, соответственно. Налоги на продукты выросли на 0,2%. Доли производства товаров и производства услуг в ВВП составили 36% и 57,9%, соответственно.

За 2016 г. положительный вклад в рост ВВП внесли отрасли строительства, сельского хозяйства, транспорта и операций с недвижимым имуществом. Негативное влияние оказало сокращение общих объемов торговли и промышленности за счет снижения в горнодобывающей отрасли.

В январе 2017 г. объемы промышленного производства увеличились на 4,9%. Рост обусловлен увеличением объемов производства в горнодобывающей и обрабатывающей отрасли, передает Нацбанк.

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Справка

Краткосрочный экономический индикатор характеризует тенденции развития экономики и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь. Доля этих отраслей в объеме ВВП составляет 63-64%.