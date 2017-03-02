Валюта нал
USD 312.00 312.50
RUB 5.37 5.40
EUR 330.50 331.50
Валюта бирж
USD/KZT
313.79
-0.003%
EUR/KZT
330.67
+0.001%
RUB/KZT
5.4
+0.000%
EUR/USD
330.67
+0.001%
EUR/CHF
330.67
+0.001%
EUR/JPY
330.67
+0.001%
GBP/USD
388.16
+0.001%
USD/CHF
313.79
-0.003%
USD/JPY
313.79
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
313.79 330.67 5.4
-0.003% +0.001% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
56.32
-0.001%
Нефть WTI
53.72
-0.002%
Золото
1247.1
-0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1121
+0.029%
Жилье Астана
1073
+0.021%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.32 53.72 1247.1
-0.001% -0.002% -0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В январе 2017 года наблюдался рост во всех основных отраслях экономики

02.03.2017 10:08   695   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Динамика краткосрочного экономического индикатора за январь 2017 года демонстрирует значительный рост с 100,8% до 103,8% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, передает НБ РК. Увеличение краткосрочного экономического индикатора обусловлено ростом во всех базовых отраслях экономики, за исключением связи.

В январе 2017 года продолжился рост практически во всех основных отраслях экономики, отмечает НБ РК. При этом отмечалось снижение объемов услуг в отрасли связи, за счет местной, междугородней и международной телефонной связи. Сокращение как экспорта, так и импорта обусловило снижение внешнеторгового оборота. Среди позитивных факторов были названы рост в строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и транспорте, а также рост налогов на продукты, увеличение объемов производства в горнодобывающей и обрабатывающей отрасли, увеличение объемов производства в металлургической промышленности, продуктов питания, кокса и продуктов нефтепереработки и увеличение выпуска продукции животноводства.

Канат Бозумбаев: После 2019 года Казахстан будет полностью обеспечивать себя бензином...
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев на заседании коллегии Министерства сообщил, что Казахстан после 2019 года будет полностью обеспечивать себя...

На реконструкцию Аксуского сахарного завода выделят 8 млрд тенге

Негативные изменения в экономике страны за прошлый год: рост цен на все группы товаров и услуг на 7,9%, снижение доходов от местной, междугородней и международной телефонной связи, снижение как экспорта, так и импорта.

За 2016 год объем ВВП по данным НБ РК составил 45,7 трлн тенге, увеличившись в реальном выражении на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В составе ВВП производство товаров и услуг увеличилось на 1,3% и 0,8%, соответственно. Налоги на продукты выросли на 0,2%. Доли производства товаров и производства услуг в ВВП составили 36% и 57,9%, соответственно.

Материалы по теме

На реконструкцию Аксуского сахарного завода выделят 8 млрд тенге

Сырьевые компании увеличивают активность

Канат Бозумбаев: После 2019 года Казахстан будет полностью обеспечивать себя бензином

Новый завод на Тенгизском месторождении обойдется в $36,8 млрд

В 2017 году увеличится число авиарейсов между Казахстаном и Китаем

За 2016 г. положительный вклад в рост ВВП внесли отрасли строительства, сельского хозяйства, транспорта и операций с недвижимым имуществом. Негативное влияние оказало сокращение общих объемов торговли и промышленности за счет снижения в горнодобывающей отрасли.

В январе 2017 г. объемы промышленного производства увеличились на 4,9%. Рост обусловлен увеличением объемов производства в горнодобывающей и обрабатывающей отрасли, передает Нацбанк.

Сырьевые компании увеличивают активность

Справка

Краткосрочный экономический индикатор характеризует тенденции развития экономики и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь. Доля этих отраслей в объеме ВВП составляет 63-64%.

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    26

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    5

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    222

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    40

Цифра дня
11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное