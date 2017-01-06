В ERG ожидают сильную динамику сырьевых цен в первой половине 2017 года

Топ-менеджер Евразийской Группы Бенедикт Соботка высказывает оптимистичные ожидания относительно комфортной ценовой конъюнктуры на рынках ферросплавов, железной руды, меди, кобальта и алюминия. Во многом на это влияет развивающийся спрос в Китае.

Компания Eurasian Resources Group ожидает сильную динамику сырьевых цен в первой половине 2017 года. Об этом в комментарии «Курсивъ» сообщил главный исполнительный директор Eurasian Resources Group (ERG) Бенедикт Соботка.

«В целом мы ожидаем, что в первой половине 2017 года цены на промышленные сырьевые товары продолжат демонстрировать сильную динамику в преддверии Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, запланированного на ноябрь 2017 года. Наиболее перспективными товарами, на наш взгляд, являются медь и кобальт, хотя возможно, что цены на железную руду также продолжат расти, превосходя ожидания», - сказал он, говоря о прогнозах компании в новом году.

По мнению топ-менеджера Евразийской Группы, 2016 год был отмечен значительными колебаниями в горнодобывающем секторе. «В январе отрасль демонстрировала крайне слабую динамику. При этом первый квартал в целом характеризовался высоким уровнем волатильности цен. Затем на протяжении двух следующих кварталов цены на рынках колебались в пределах относительно узкого диапазона. Однако завершился год на высокой ноте», - отмечают в корпорации.

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Между тем, самый большой сюрприз для в ушедшем году ERG преподнес рынок железной руды.

«Сложно было ожидать, что цены на железную руду достигнут 80 долларов за тонну до конца текущего десятилетия, а тем более уже в этом году. После президентских выборов в США показатели потребительского настроения и деловой уверенности в данной стране значительно выросли в связи с ожиданиями масштабных расходов на инфраструктуру и значительного снижения налогов. Это оказало поддержку ценам на железную руду», - подчеркнул Соботка в своем комментарии.

Еще более важным фактором прошлого года для корпорации стала динамика производства стали в Китае, которая оказалась значительно более сильной, нежели ожидалось.

«Только в ноябре этот показатель увеличился на 5% в годовом выражении, что привело к росту спроса на железную руду. Мы полагаем, что в первой половине 2017 года цены на сталь и железную руду останутся устойчивыми. Этому будет способствовать дальнейшее пополнение запасов сталелитейными предприятиями, повышение спроса на высококачественную сталь и вытеснение мощностей по переработке лома в Китае», - уверен главный исполнительный директор Евразийской группы.

Сильных изменений на рынке сырья ждать не приходится

Также представитель руководства ERG ожидает, что в 2017 году Китай продолжит оказывать определяющее влияние на динамику роста спроса на сырьевые товары. Этому будет способствовать ускорение процесса утверждения инфраструктурных проектов со стороны Комиссии по национальному развитию и реформам КНР, высшего органа экономического планирования в стране.

«Последние данные по показателям за ноябрь свидетельствуют о стабилизации ситуации в китайской экономике. Так, объем промышленного производства возрос на 6,2% в годовом выражении, объем инвестиций в основные средства увеличился на 8,3%, а объем розничных продаж вырос на 10,8%. Мы полагаем, что правительство Китая примет целенаправленные меры для того, чтобы избежать ошибок, допущенных в 2015-2016 годах. В связи с этим можно ожидать, что, стремясь удержать целевой показатель роста ВВП на уровне выше 6,5%, правительство страны будет стараться обеспечить стабильный, устойчивый рост спроса и цен и избежать резких колебаний, аналогичных тем, которые наблюдались в 2016 году», - считает Соботка.

Сильные скачки и колебания цен в 2016 году наблюдались и на важном для Евразийской Группы рынке ферросплавов.

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«В первом квартале цены на ферросплавы снизились на фоне обеспокоенности участников рынка в связи с ситуацией в экономике Китая и потенциальным замедлением темпов роста мировой экономики. Однако вскоре на рынке началось восстановление, и цены вернулись к более обоснованным уровням. Затем, начиная со второго квартала и особенно в четвертом квартале рынки хромовой руды и высокоуглеродистого феррохрома демонстрировали даже более сильную динамику, чем ожидалось: мы предполагали, что восстановление цен на этих рынках будет постепенным», - поделился главный исполнительный директор ERG.

Вместо предполагаемого падения хромовые цены продемонстрировали значительный рост, чему содействовал спрос на взлете и дефицит предложения, вызванный снижением цен в конце 2015 и начале 2016 года.

«На сегодняшний день уровень цен превысил максимумы, зафиксированные в 2008 году. Благоприятные перспективы рынка подтверждают наше предположение о том, что в будущем цены на хром останутся на прибыльном уровне, при котором инвестиции в производство для удовлетворения будущего спроса являются целесообразными. Мы также ожидаем, что ключевую роль в данном секторе продолжит играть Казахстан: будучи лидером на рынках соответствующей продукции, он сможет удовлетворить растущий спрос со стороны Китая и других стран мира», - убежден Бенедикт Соботка.

«Еще одним ярким примером неожиданного развития событий является динамика рынка меди. Как мне кажется, участники рынка все еще не до конца осознали, насколько сильно изменилась конъюнктура рынка меди, причем не только в плане настроений инвесторов. Определяющее влияние на ожидания участников рынка по-прежнему будет оказывать динамика потребления рафинированной меди в Китае, которой будут оказывать поддержку такие факторы, как реализация новых инфраструктурных проектов, высокий спрос на силовые кабели, а также рост спроса в экономике в целом. При этом, хотя во многих прогнозах утверждается, что значительный дефицит на рынке меди возникнет к 2020 году, мы полагаем, что этот переломный момент может наступить даже раньше», - полагает он.

Топ-менеджер ERG также ожидает, что на рынок алюминия продолжит положительно влиять устойчивый рост в транспортном секторе. Но главные надежды Бенедикт Соботка связывает с рынком кобальта, чье потребление увеличивается с ростом производства автомобилей на новых источниках энергии.

«Благодаря усилиям компании Tesla электромобили стали престижными и востребованными. Хотелось бы надеяться, что так же будет восприниматься и кобальтовая отрасль, которая оказывает значительное влияние на динамику рынка электромобилей. С начала текущего года рынок кобальта показал рост на 50%, и я полагаю, что он по-прежнему обладает огромным потенциалом для роста в 2017 году», - уверен Соботка.