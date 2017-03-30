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В Казахстане примут меры по модернизации промышленности

30.03.2017 14:45   485   0
Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область провел встречу с представителями крупнейших промышленных предприятий региона по вопросам технологической модернизации производства, передает Premierminister.kz.
 
В ходе совещания выступили также аким Актюбинской области Б. Сапарбаев и представители крупнейших предприятий региона, среди которых председатель совета директоров «ERG» А. Машкевич, первый заместитель генерального директора АО «СНПС Актобемунайгаз» Т. Есенгулов, директор по технологии и качеству ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» М. Ибрагимов, первый заместитель генерального директора ТОО «Актюбинская медная компания» А.Топчиев, директор ТОО «Айс+» К.Ищанов, генеральный директор АО «АltynEx company» О.Тузельбаев, коммерческий директор ТОО «Каспий плюс» С. Жабаев.
 
Участники встречи проинформировалип премьер-министра о проводимой работе по модернизации своих предприятий и внедрении новых технологий. Выслушав доклады, Б. Сагинтаев подчеркнул, что на особый контроль акимата необходимо взять вопрос опережающего культивирования новых индустрий, которые создаются на стыке традиционных секторов и сферы услуг.
 
Кроме того он напомнил, что президент страны в своем Послании установил главный критерий оценки эффективности работы акиматов – количество созданных рабочих мест.
 
В ходе своего выступления Б. Сагинтаев отметил, что глава государства в Послании народу Казахстана определил ускоренную технологическую модернизацию экономики одним из главных приоритетов для страны на ближайшее будущее. В частности, перед Правительством поставлена задача культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий и элементов четвертой индустриальной революции «Индустрия 4.0», а также придать импульс развитию базовых отраслей экономики.
Б. Сагинтаев подчеркнул, что Правительство уже приступило к формированию необходимых условий для проведения этой работы. В частности, до конца текущего года будет принят Комплекс мер по технологической модернизации секторов промышленности до 2025 года, который будет содержать в себе соответствующие инструменты и механизмы.
 
Премьер-Министр поручил руководству области также ускорить формирование комплекса мер по развитию в области массового, особенно семейного предпринимательства.
 
Также Премьер-Министр Б. Сагинтаев отметил, что дерегулирование, упрощение государственного администрирования, либерализация в социальной экономике, развитие массового предпринимательства должны стать важными стимулами для создания новых рабочих мест в частном секторе, для привлечения иностранных инвестиции создана компания «Казахинвест» и что надо особое внимание уделять привлечению инвестиции.
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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому граждане РК к 2020 году должны выплачивать 5% от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    1

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    0

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    4

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    3

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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