В Казахстане примут меры по модернизации промышленности

Бакытжан Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область провел встречу с представителями крупнейших промышленных предприятий региона по вопросам технологической модернизации производства, передает Premierminister.kz.

В ходе совещания выступили также аким Актюбинской области Б. Сапарбаев и представители крупнейших предприятий региона, среди которых председатель совета директоров «ERG» А. Машкевич, первый заместитель генерального директора АО «СНПС Актобемунайгаз» Т. Есенгулов, директор по технологии и качеству ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» М. Ибрагимов, первый заместитель генерального директора ТОО «Актюбинская медная компания» А.Топчиев, директор ТОО «Айс+» К.Ищанов, генеральный директор АО «АltynEx company» О.Тузельбаев, коммерческий директор ТОО «Каспий плюс» С. Жабаев.

Участники встречи проинформировалип премьер-министра о проводимой работе по модернизации своих предприятий и внедрении новых технологий. Выслушав доклады, Б. Сагинтаев подчеркнул, что на особый контроль акимата необходимо взять вопрос опережающего культивирования новых индустрий, которые создаются на стыке традиционных секторов и сферы услуг.

Кроме того он напомнил, что президент страны в своем Послании установил главный критерий оценки эффективности работы акиматов – количество созданных рабочих мест.

В ходе своего выступления Б. Сагинтаев отметил, что глава государства в Послании народу Казахстана определил ускоренную технологическую модернизацию экономики одним из главных приоритетов для страны на ближайшее будущее. В частности, перед Правительством поставлена задача культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий и элементов четвертой индустриальной революции «Индустрия 4.0», а также придать импульс развитию базовых отраслей экономики.

Б. Сагинтаев подчеркнул, что Правительство уже приступило к формированию необходимых условий для проведения этой работы. В частности, до конца текущего года будет принят Комплекс мер по технологической модернизации секторов промышленности до 2025 года, который будет содержать в себе соответствующие инструменты и механизмы.

Премьер-Министр поручил руководству области также ускорить формирование комплекса мер по развитию в области массового, особенно семейного предпринимательства.

Также Премьер-Министр Б. Сагинтаев отметил, что дерегулирование, упрощение государственного администрирования, либерализация в социальной экономике, развитие массового предпринимательства должны стать важными стимулами для создания новых рабочих мест в частном секторе, для привлечения иностранных инвестиции создана компания «Казахинвест» и что надо особое внимание уделять привлечению инвестиции.