В Казахстане в ближайшее время откроют богатое месторождение металлов

В геологоразведочной компании Aurora Minerals Group полагают, что в ближайшие три года в Казахстане возможно открытие крупного месторождения благородных и цветных металлов. Вместе с тем ее эксперты считают, что отрасль не должна ограничиваться излишним участием квазигосударственного сектора и разделяют опасения по поводу принятия Кодекса о недрах.

В геологоразведочной компании Aurora Minerals Group предполагают открытие крупного месторождения благородных и цветных металлов в Казахстане в течение ближайших трех лет.

«Исходя из due diligence проектов недропользователей, ищущих инвесторов или со-инвесторов, а также работ, которые мы провели в 2015-2016 году, мы предполагаем, что в течение трех лет в Казахстане возможно открытие крупного месторождения благородных и цветных металлов. Учитывая интенсивность разведки и активность геологоразведочных компаний, такая возможность возрастает. Вместе с тем, несмотря на то, что в Казахстане уже более пяти лет функционирует национальная геологоразведочная компания, и из бюджета ежегодно выделяется госзаказ на геологоразведку, за последние годы у нас практически не было открыто крупных месторождений. Хотя, судя по перспективам отрасли, мы можем каждые несколько лет открывать коммерчески значимое месторождение», - отметил в комментарии «Къ» председатель наблюдательного совета Aurora Minerals Group Саид Султанов.

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Aurora Minerals Group была основана в декабре 2015 года, как небольшая геологоразведочная компания и на сегодняшний день является средним по размеру бизнесом. Ее управляющие рассчитывают, что в ближайшие годы она займет доминирующие позиции в своей отрасли. Особые надежды топ-менеджеров компании связаны с принятием Кодекса о недрах, который может увеличить поток инвестиций в геологоразведку и объем работ для сервисных компаний.

Разведка свыше

«Итоги 2016 года превзошли наши ожидания, особенно в части аэрогеофизики, где мы заняли более 60% рынка. Мы выполнили около 37 тысяч линейных километров самолётной аэромагнитной съёмки. Работы были проведены в Карагандинской области и в Северо-Казахстанской области. Мы также выполнили около 1 200 линейных километров вертолётной электромагнитной съёмки. Для первого года — это достаточно хороший результат, при этом у нас уже имеются контракты на 2017 год с объёмами не менее, чем в прошлом году. Недавно мы заключили контракт со средней компанией-юниором, работы будут проводиться на западе Казахстана на поиски благородных металлов», - делится генеральный директор Aurora Minerals Кайсар Кожамуратов.

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Сегодня на рынке Казахстана три компании предоставляют услуги аэрогеофизики. Это Aurora Minerals, казахстанско-канадское СП с участием «Казгеологии» и еще одна местная компания.

«На сегодняшний день мы примерно в несколько раз превосходим по объёмам работ нашего ближайшего конкурента, который в прошлом году выполнил приблизительно 5 тысяч километров по аэромагнитной съемке в сравнении с нашими 37 тысячами. То есть конкурентный рынок существует, и нужно отметить, что геологоразведкой должны заниматься частные сервисные компании, которые более эффективны и мобильны в принятии решений», - утверждают в Aurora Minerals.

«Между тем, есть национальная компания по геологоразведке, заключившая множество контрактов, меморандумов с транснациональными компаниями, которые по закону о недропользовании заказывают услуги у геологоразведочных компаний на рынке, таких как наша. При этом национальная компания также предлагает свои услуги, то есть выступает как недропользователь со всеми административными государственными мускулами с одной стороны, а с другой действует как сервисная геологоразведочная компания, вместе с тем имея долю в СП по аэрогеофизике, в отрасли, где уже имеется частный бизнес. Это конфликт интересов и недобросовестная конкуренция», - считают управленцы Aurora.

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В целом, в геологоразведочной компании считают, что в отрасли должны соблюдаться принципы Yellow Pages, на которые несколько раз указывал президент страны.

«Государственные и сервисные представители отрасли не раз говорили, что национальная компания должна заниматься анализом фондовых материалов. В этом году Комитет геологии и недропользования объявил тендер на данные работы, так национальная компания даже не участвовала, то ли потому что специалистов нет, то ли потому “проспали”. В целом, мое личное мнение, пришло время признать, что создание национальной геологоразведочной компании по твердым полезным ископаемым, учитывая сложившийся за годы независимости свободный конкурентный рынок в сфере услуг по всем видам геологоразведочных работ, было неудачным опытом”, – отметил Султанов.

Кроме аэрогеофизики, в Aurora Minerals Group консультируют зарубежных клиентов о перспективах геологоразведки в Казахстане и условиях для инвестирования, механизмах получения прав недропользования. Также в компании предлагают франчайзинг по трансферту технологий и оборудования от зарубежных партнёров, оказывая услуги на многих этапах разведки. В ближайшие два месяца Aurora Minerals Group собирается анонсировать ряд сделок с австралийскими компаниями.

«На севере Казахстана мы проводим комплексную работу, начиная от проектирования, геологического сопровождения, анализа, интерпретации. В прошлом году мы провели геохимию, геофизику, самолётную, вертолётную съёмки, анализ этих работ. На этот год мы уже заложили точки бурения, где уже будем проводить буровые работы, для этого привлечём казахстанского подрядчика», - поясняет Кожамуратов.

Среди других направлений деятельности компании есть и поставки сервисного оборудования для горнодобывающей промышленности.

«Мы используем радар по мониторингу устойчивости склонов карьеров от австралийской компании, который помогает предотвращать риски обрушения открытых рудников для спасения жизней людей и техники. Казахстанские горнорудные компании этим оборудованием пока, к сожалению, не заинтересовались, однако мы поставили два таких радара в Россию, там, возможно, более требовательно относятся к вопросам безопасности производства и персонала. Также мы используем итальянские сейсмические датчики для определения рудных горизонтов на севере Казахстана, где весьма развит мощный чехол перекрывающих отложений, что не позволяет работать традиционными геофизическими методами и в том формате, как это получается в Центральном Казахстане. Более того, в этом году мы планируем поставку оборудования канадской компании для проведения работ по наземной геофизике», - отметил Султанов в беседе с корреспондентом «Курсивъ».

Мода на квази

Именно инвесторы, крупные транснациональные и иностранные компании, юниоры-недропользователи могут создать вокруг себя реальный рынок геологоразведки в Казахстане и потянуть за собой отрасль, считают в Авроре. Но сейчас их участие ограничено трудностями получения прав недропользования.

«Сейчас существует несколько вариантов получения права недропользования. Первый, в партнёрстве с квазигосударственными структурами, которые имеют право прямых переговоров, где совместные проекты финансируются инвестором. Так работают «Казгеология» и «Тау-Кен Самрук», но они работают с крупными инвесторами. Ранее право прямых переговоров было и у региональных СПК, которые работали с небольшими инвесторами, но как показывает практика, часть из них были сырьевые туристы, которые сейчас обращаются к таким компаниям как Aurora для поиска со-инвесторов. Второй вариант, это открытые аукционы, но они проводятся очень редко, за много лет последний был в 2015 году и вызвал большой интерес у инвесторов. Когда будет следующий остается вопросом. Ну и третий вариант, это упрощенный порядок или так называемый австралийский метод, который сейчас реализуется в пилотном режиме» - отметил Кайсар Кожамуратов.

В основном, Казахстан сейчас продолжает пользоваться советским наследием в геологоразведке, отмечают в Aurora.

«Насколько я помню, недавно Комитет геологии и недропользования проинформировал об увеличении запасов по ряду полезных ископаемых. В основном, это произошло из-за доразведки действующих месторождений и переоценки запасов. Но значительное увеличение запасов будет происходить только при увеличении объёмов геологоразведки. Потому что частный инвестор в этом кровно заинтересован, а когда этим занимается государство на плечах нацкомпаний, тогда мы имеем то, что имеем сегодня», - считает Саид Султанов.

Для привлечения инвесторов в отрасль необходим более высокий уровень раскрытия геологических данных, полагают в геологоразведочной компании.

«Государство на протяжение нескольких лет ведет работу по созданию Национальной базы данных. Национальная база данных – это один из ключевых факторов, она должна быть в работе. Пусть она будет создана на базе интерактивной карты полезных ископаемых Министерства по инвестициям и развитию или другой платформы. Инвестору нужна хотя бы базовая геологическая информация, чтобы было понятно, как принимать решения, идти на участок. По модели ГЧП наша компания может провести аэрогеофизические исследования за свой счет для наполнения банка данных новыми данными, но мы тогда должны иметь право продавать такую информацию в течение определённого периода. В проекте Кодекса данный механизм прописан и надеемся, что он будет в окончательном варианте», - высказывается Кожамуратов.

В целом, внутри компании растёт убеждение, что регуляторной среде нужно смотреть больше в сторону среднего и мелкого бизнеса, если в Казахстане хотят роста юниорного рынка.

«Если ставится цель по привлечению транснациональных корпораций в недропользование и геологоразведку, то нужно, чтобы привлекались также и юниоры. Обычно они открывают месторождения мирового класса, не крупные компании, в орбите участков которых юниоры ищут месторождения. С ростом их количества конкуренция на рынке будет расти, цена падать, а качество улучшаться. Наши нацкомпании пытаются привлечь крупные транснациональные корпорации, которые несколько неповоротливы. А разве не лучше привлекать компании с капитализацией в 5-10 миллионов долларов, типичных юниоров в Торонто или в Австралии? Но им для оперативной работы в Казахстане необходимы геологическая информация и выдачи лицензий, а также более развитая сфера услуг. Сейчас у нас не юниоры, а сырьевые туристы-люди, которые держат определённые контракты и ждут у моря погоды, чтобы их перепродать спекулятивно, и мы должны от этого в целом уходить», - убеждён Саид Султанов.

По словам Султанова, он однажды вывел на канадскую биржу кыргызский юниор с четырьмя лицензиями, увеличив его капитализацию с 5 миллионов долларов до 350 миллионов долларов. Сейчас Саид надеется на повторение такого успеха в Казахстане в следующие пять лет.

«Был пример юниорства «Евразия Голд», которое потом успешно продалось «Казахмыс», но это редкий случай. Нам нужно на таких глобальных биржах поднимать дешёвые деньги, на основе которых можно проводить геологоразведку, а не так, как это делают у нас, беря на риск в банке кредит под 15-20%. У меня цель на ближайшие годы, вывести юниорскую компанию из Казахстана на канадскую или австралийскую биржу для привлечения инвестиций на стадии геологоразведки», - намечает Султанов.

Кодекс-недоросль

По словам генерального директора Aurora Minerals Group Кайсара Кожамуратова, с принятием Кодекса о недрах у любого, даже малого предприятия будет возможность получения небольшого участка для проведения геологоразведочных работ, где на каждый блок определен минимальный уровень ежегодных инвестиций. Процедура получения будет намного упрощена и сроки сокращены. К примеру, сейчас заключение разведочного контракта в среднем составляет 12-18 месяцев.

«В части Кодекса мы надеемся на лучшее, потому что с его принятием, во-первых, мы увидим рост лицензий на недропользование, а также рост геологоразведочных работ. Во-вторых, появятся четкие правила и предсказуемость в отрасли, в-третьих, будет отменено право прямых переговоров для национальной компании, что в итоге приведет к ее приватизации. Тем самым в итоге мы получим рынок где будет больше игроков, больше конкуренции и, соответственно, больше открытий. Вместе с тем, иллюзий насчет Кодекса мы тоже не питаем, так как видели, что было с Земельным и Налоговым Кодексами», - настроен Саид Султанов.

В Aurora Minerals считают, что в предлагаемом компетентным органом варианте Кодекса о недрах, реализовать свое право на получение двухминутного блока контрактной территории для геологического исследования можно будет лишь в границах, отведенных для этого участков, определенных министерством.

«По большому счету, это мало чем отличается от тендерного или аукционного распределения заранее определенных территорий, за исключением разве что процедурных нюансов, которые действительно планируется упростить, что реально сократит время оформления лицензии. Для действительно широкого развития движения юниорских компаний требуется предоставить им свободный выбор самим определять контур поисковой площади, разумеется исключив особо охраняемые территории, полигоны различного назначения и прочее», - полагают в геологоразведочной компании.

«Считаем, что только тесный, дружественный тандем наличия Национальной базы данных, открытости геологической информации, права свободного выбора геологической территории по принципу «первый пришел, первый получил», обеспечат создание большого числа юниорских геологоразведочных компаний и многократное увеличение инвестиций в геологическое изучение и поиск новых месторождений полезных ископаемых. Отсутствие, либо ограничение какого-нибудь из трех составляющих обозначенного тандема приведет к тому, что декларируемые новаторские идей нового Кодекса могут не получить планируемого результата», - констатируют в Aurora Minerals.