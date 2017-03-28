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В Казахстане второй месяц подряд растет автопроизводство

28.03.2017 16:59   746   0
По итогам отчетного периода на территории Казахстана было произведено 2 175 единиц автотранспортных средств (включая грузовой транспорт и автобусную технику) общей стоимостью 10,1 млрд тенге, передает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».
 
Объемы выпуска в натуральном выражении превзошли прошлогодний показатель в 5,5 раза. Объем выпуска легковых автомобилей вырос более чем в 6 раз, достигнув значения 2 038 ед.
 
Выпуск грузовых автомобилей (68 ед.) и автобусной техники (18 ед.) по итогам января-февраля 2017 г. уступил прошлогодним показателям 44% и 33% соответственно.
 
Сбыт отечественных автозаводов с начала года составил 1 665 единиц, что на 35,1% выше прошлогоднего значения. Рыночная доля предприятий казавтопрома достигла 31,3% против 16,9% в аналогичный период минувшего года.
 
По итогам отчетного периода доля экспорта в структуре сбыта автомобилей локального производства составила 11,5%.  192 автомобиля были экспортированы заводом «АЗИЯ АВТО» на рынок КНР.
 
Доминирующую позицию в сегменте автомобилей локальной сборки занимает АО «АЗИЯ АВТО» - 1 238 проданных автомобилей, или 74% суммарного сбыта отечественной техники. ТОО «СарыаркаАвтоПром» было отгружено 316 единиц (доля в сегменте – 19%). Далее в рейтинге сбыта продукции отечественных автопроизводителей расположились АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (41 ед.; 2%), АО «АгромашХолдинг» (34 ед.; 2%), ТОО «СемАЗ» (24 ед.; 1%) и ТОО «Hyundai Trans Auto» (12 ед.; 1%).
 
Пятёрку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам двух месяцев 2017 г. составили Lada (872 ед.), KIA (223 ед.), JAC (120 ед.), Hyundai (116 ед.) и Chevrolet (114 ед.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также Skoda (29 ед.), SsangYong (29 ед.), Peugeot (10 ед.), Geely (10 ед.) и Toyota (3 ед.).
 
Рейтинг продаж легковых моделей локального производства возглавили Lada 4x4 (449 ед.), Lada Granta (229 ед.), Lada Kalina (93 ед.), JAC S3 (84 ед.), Lada Largus (83 ед.), Chevrolet Cruze (63 ед.), Hyundai Elantra (52 ед.), KIA Sorento (46 ед.), KIA Optima (41 ед.) и Hyundai Tucson (36 ед.)
 
«Вслед за сокращением потребительской активности выпуск автомобилей в Казахстане продолжал непрерывное падение начиная с III квартала 2014 года. Сегодня мы видим первые свидетельства восстановления производственных показателей – объемы выпуска легковых автомобилей демонстрируют рост второй месяц подряд. Рынок, в целом, пока не вышел из фазы спада. Тем не менее продажи авто локальной сборки с начала года выросли на 35%(...)» - сообщил Олег АЛФЁРОВ,
председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    111

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    33

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
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  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
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Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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