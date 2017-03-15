Все городские котельные в Алматы переведут на газ

В Алматы все городские котельные будут переведены на газ, а также на коммунальных предприятиях города внедряются новые автоматизированные системы.

По мнению городских властей, новый проект может существенно сократить бюджетные расходы.

"АТКЭ уже в 2017 году завершит большую программу по переводу всех своих теплоисточников, то есть коммунальных котельных, на газ. Но по уже осуществленным проектам можно с уверенностью сказать, что выбросы при переходе на газ снижаются более чем в два раза. К такому выводу мы пришли, анализируя работу котельных "Барвинок", "Наурыз" и института ядерной физики в поселке "Алатау", которые были переведены с дизельного на голубое топливо еще в 2015 году", - рассказал заместитель генерального директора ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" Мират Токомбаев.

"Автоматизация даст в год 240 миллионов тенге экономии. (...) В штатном режиме котельная может работать и без персонала – то есть ее запускают, закрывают, и мы видим на мониторе всю информацию по котельной. Мы сейчас изучаем опыт и прорабатываем вопросы полной автоматизации котельных. Как первый этап - три котельных частично автоматизировали с передачей данных на центральный диспетчерский пункт, а в перспективе – все малые котельные. Но крупные котельные полностью автоматизировать не представляется возможным", - отметил спикер.

Ожидается, что в конце 2017 года будет завершено переоборудование котельной "Юго-Восточная". 40 гигакалорий в час ее дополнительной мощности позволит обеспечить теплоэнергией 50 многоэтажных домов. Последняя стадия модернизации теплоисточников юга Алматы – реконструкция в 2019 году котельной "Южная".

"Развиваться котельный комплекс будет, скорее всего, в Наурызбайском районе. Здесь город уже взял на себя эксплуатацию довольно большой газовой котельной "Премьера". Ее потенциальная мощность позволяет отапливать запланированные к строительству в центре района акимат, поликлинику, школу и другие объекты. Позднее недалеко от "Премьеры" появится еще одна теплогенерация – котельная мощностью порядка 200 гигакалорий в час", - сообщил Токомбаев.

"Некоторые из них работают на газе, некоторые – на угле. Если их передадут на баланс АТКЭ, они неизбежно подвергнутся реконструкции для полного перевода на голубое топливо", - подчеркнул спикер.

В Алматы тепло генерируют ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Западный тепловой комплекс и ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" с 78 котельными, из них девять крупных и 69 малых, обеспечивающих 30 процентов тепла, потребляемого городом.