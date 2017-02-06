Glencore: Жайрем и Васильковское увеличили свои запасы

АО «Жайремский ГОК» повысил оценку качества более 60 миллионов тонн руды, причислив их к запасам с содержанием цинка свыше 4%, говорится в отчете за 2016 год компании Glencore, контролирующей «Казцинк».

Также компания пересчитала свои запасы золотосодержащей руды на месторождении Васильковское в сторону увеличения на 14 млн тонн или 16% до 44 млн тонн в целом, указывается в сообщении Интерфакс-Украина.

Собственное производство цинка в «Казцинк» в прошлом году сложилось немного меньше уровня 2015 года в объеме 187 600 тонн из-за смешивания своего и стороннего сырья. Общее производство цинка в казахстанском филиале Glencore составило 305 500 тонн, что сравнимо с предыдущим годом.

Доля выпуска свинца на собственном сырье «Казцинк» в 2016 году составила 32 900 тонн, что составляет 125% в годовом исчислении, из общего объема в 59 200 тонн. Это было достигнуто за счет операционных улучшений на свинцовом комбинате после ремонта в 2015 году и дополнительных объемов с Жайремского рудника.

«Производство меди из собственного сырья "Казцинком" в отчетном периоде выросло почти на 3,9% и составило 53,9 тыс. тонн. Компания в прошлом году произвела золото из собственного сырья в объеме 658 тыс. унций, что на 2,4% меньше, чем в 2015 году. Производство золота из собственного сырья составило 521 тыс. унций», - уточняется в сообщении «Интерфакс-Казахстан».

Японские компании вошли в капитал обновленной Areva