В Западно-Казахстанской области построят нефтеперерабатывающий завод

В сельском округе Богданов района Теректи Западно-Казахстанской области планируется строительство нефтеперерабатывающего завода ТОО «АВS-мұнай».

По словам акима района Мурата Мукаева, на этом заводе будет производиться высококачественный битум, дизельное топливо, керосин и бензин. Завод планируется построить за счет иностранных инвесторов, стоимость проекта составляет $400 млн.

Строительство завода рассчитано на три года, к работам планируется привлечение 500 человек. После ввода в эксплуатацию на заводе будет работать 200 человек, половину из которых составят местные жители.

В ходе строительных работ планируется строительство дороги до станции Алгабас в направлении границы Российской Федерации.

«В целом, в районе планируется реализация 7-8 проектов. Этот завод является одним из них», - отметил Мурат Мукаев.