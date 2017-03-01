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225 компаний хотят участвовать в строительстве стены между США и Мексикой

01.03.2017 18:34   961   0

Компании выстроились в очередь, чтобы предложить свои услуги по строительству пограничной стены между США и Мексикой, передает vestifinance.ru.

225 компаний - в основном строительные и инженерные фирмы - выразили заинтересованность в участии в процессе возведения стены на мексикано-американской границе, следует из информации на сайте для подрядчиков, заинтересованных в ведении бизнеса с федеральными властями.

Список включает в себя строительные компании, такие как Caddell, а также инженерные фирмы, например крупнейшего оборонного подрядчика Raytheon.

Несколько небольших компаний также захотели участвовать, включая 20 фирм, принадлежащих испано-американцам, которые могут оказаться под пристальным вниманием из-за антииммиграционных инициатив Трампа.

Сам Трамп анонсировал скорейшее начало строительства стены. По его мнению, она станет эффективным оружием в борьбе с преступностью и наркотиками. Об этом Трамп заявил в ходе выступления в конгрессе перед американскими сенаторами. 

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Соединенные Штаты и Мексику разделяет полоса длиной в 2 тыс. миль, на данный момент не совсем ясно, будет ли стена распространяться на всю длину границы. 

Стена вдоль границы обойдется Соединенным Штатам в $21,6 млрд, а на ее возведение потребуется более трех лет согласно внутреннему отчету департамента по национальной безопасности.

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