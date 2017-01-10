50% акций «Астык-Транс» приватизировано за 5,2 млрд тенге

50% акций АО «Астық Транс» были приватизированы 30 декабря 2016 года за 5 252 130 000 тенге, говорится на веб-сайте www.gosreestr.kz. Стартовая оценка бывшего актива на балансе АО «Казтемиртранс» в рамках ценового аукциона на повышение была установлена привлеченным оценщиком ТОО "Эрнст энд Янг - консультационные услуги" на уровне 5,2 млрд тенге.

Приобретателем приватизируемого пакета акций, где продавцом выступило АО НК «КТЖ», стало юридическое лицо-нерезидент, притом, что тендер прошел с участием двух игроков. По данным веб-сайта АО «Астық Транс», это совместное казахстанско-российское предприятие по железнодорожным перевозкам зерновых и прочих сельскохозяйственных грузов было создано в 2013 году благодаря соглашению между РЖД и КТЖ. Доли в компании на паритетной основе в 50% каждая получили ЗАО «Русагротранс», крупнейший оператор в сфере железнодорожных перевозок зерновых и других насыпных грузов в России, и АО «Казтемиртранс».

Основным видом деятельности АО «Астық Транс» является перевозка зерна внутри страны и на экспорт. Ранее в компании также сообщали о планах развивать мультимодальные перевозки. Среднегодовое количество ее сотрудников составляет 70 сотрудников, указывается на веб-сайте площадке электронных торгов. По данным веб-сайта www.margin.kz, общий вагонный парк в управлении АО «Астық Транс» достиг порядка 6000 вагонов-зерновозов. В прошлом году аграрные СМИ Казахстана сообщали, что в марте и октябре прошлого года оператор снижал тарифы на 5-10% на предоставление вагонов на иранском и афганском направлениях.

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Кроме «Астык Транс» КТЖ продала 30 декабря долю в 78,47% в ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» за 1,78 млрд. тенге и 51% в уставном капитале ТОО «Temir Zhol Electrification» по цене 10,68 млн тенге. «Temir Zhol Electrification» обеспечивает электрификацию железных дорог, а «Казахстанская вагоностроительная компания» собирала грузовые вагоны для дочек «КТЖ». Согласно сообщениям в СМИ, производственные мощности последней останавливались в прошлом году для перезапуска, а ее сотрудники испытывали проблемы со своевременным получением заработной платы. Новостное агентство КазТАГ в декабре сообщало, что предприятие мощностью 2 тыс. полувагонов и 500 крытых грузовых вагонов из-за отсутствия заказов простаивает с 2015 года, у него появились убытки и задолженность по заработной плате. К августу 2016 года долг превысил Т100 млн. Всего завод выпустил 4823 полувагона, на 2016 год был запланирован выпуск 174 полувагонов для АО «Қазтеміртранс», однако план не был выполнен.

Другим важным приватизируемым активом КТЖ на сегодняшний день стали 26% акций АО «Транстелеком». Деятельность этой компании сосредоточена на предоставлении телекоммуникационных и инфокоммуникационных услуг. По данным веб-сайта АО «Самрук-Казына Контракт», стартовая цена реализуемого актива составляет 9,4 млрд тенге. Потенциальный покупатель должен сохранить профиль деятельности, исполнить кредитные обязательства и соблюдать условия коллективного договора компании, говорится в пояснении к конкурсу. Тендер на этот пакет проводится в два этапа, его итоги будут подведены 10 февраля.

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В мае 2015 года в рамках комплексного плана приватизации на 2014-2016 годы АО «НК «Қазақстан темір жолы» продало 49% акций АО «Транстелеком» за 8,94 млрд тенге при стартовой стоимости в 6,82 млрд тенге. В октябре прошлого года веб-сайт www.tengrinews.kz сообщил, что 49% акций «Транстелеком» в рамках программы приватизации приобрел Нурали Алиев. По данным медийных источников, инвестиционные проекты компании на сумму в несколько десятков миллиардов тенге за последние несколько лет финансировались за счет кредитов БРК, ЕАБР, ЕБРР, ДБ АО «Сбербанк».