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Activ: «Не теряйте то, что не использовали»

30.03.2017 09:00   871   0

Activ меняет правила игры – оплаченный, но не использованный интернет-трафик не сгорает, а совершенно бесплатно переносится еще на один месяц.

«При разработке новых предложений мы всегда опираемся на накопленный уникальный опыт в использовании нашими абонентами преимуществ нашей сети, а также на пожелания и идеи, которыми они активно с нами делятся, - комментирует Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл». – Такое взаимодействие позволяет предлагать нашим пользователям то, что им действительно необходимо. Сейчас на рынке развернулась настоящая «гонка гигабайтов». Но при этом мало кто обращает внимание на тот факт, что более 40% абонентов не использует даже половины предоплаченного интернет-трафика, что фактически означает переплату за него».

Поэтому, начиная с 11 марта 2017 года для абонентов тарифных планов «Комфорт 8», «Комфорт 10», «Активный Boom+», «Активный PRO+», «Активный Boom» и «Активный Pro» от activ, действует акция «Перенос остатков интернет-трафика». В рамках этой акции неиспользованный в текущем учетном периоде объем интернет-трафика по тарифному плану автоматически бесплатно переносится на следующий месяц. При этом перенесенный остаток расходуется в первую очередь.

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На тарифных планах «Активный Boom+», «Активный PRO+», «Активный Boom» и «Активный Pro» неиспользованный остаток интернет-трафика, начисленного в феврале, будет перенесен на март при условии списания абонентской платы за этот месяц.

Как это работает на примере ТП «Комфорт 8»:

Абонент 11 марта подключился к тарифному плану «Комфорт 8» и за 30 дней до 9 апреля включительно успел потратить только 5 ГБ мобильного интернета из доступных ему 8 ГБ.

Неиспользованные  3 ГБ по истечении этих 30 дней не сгорят и автоматически перейдут на следующие 30 дней. Использовать остаток интернет-трафика с прошлого месяца можно будет только после того, как абонент внесет абонентскую плату за следующий месяц.

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Если следующая абонентская плата спишется без задержки, а именно 10 апреля, то в распоряжении абонента будут 3 ГБ с прошлого месяца и 8 ГБ - с нового на срок 30 дней, итого 11 ГБ. В первую очередь расходуются 3 ГБ, перенесенные с прошлого месяца.

Если абонент внесет абонентскую плату с задержкой на 10 дней, например, 20 апреля, то ему будут доступны 8 ГБ, начисленные по тарифному плану в этом месяце на срок 30 дней, то есть с 20 апреля по 19 мая включительно. Перенесенные 3 ГБ будут действовать только 20 дней, то есть с 20 апреля по 9 мая, и будут расходоваться в первую очередь.

Главное условие для успешного использования акции «Перенос остатков интернет-трафика» - это своевременное внесение абонентской платы по тарифному плану. Следует помнить, что оставшийся объем интернет-трафика переносится только на 30 дней от установленной даты списания абонентской платы.

Акция действует с 11 марта по 31 августа 2017 года. Подробности можно узнать здесь.

Кроме переноса остатков интернет-пакета по тарифному плану новая линейка тарифных планов «Комфорт» предлагает абонентам activ круглосуточный объем мобильного интернета, без его разделения на дневной и ночной.

Тарифный план «Комфорт 8» включает в себя 8 ГБ мобильного интернета ежемесячно, а тарифный план «Комфорт 10» - 10 гигабайт ежемесячно при условии успешного списания абонентской платы. Круглосуточный объем мобильного трафика был включен в пакет в ответ на многочисленные пожелания абонентов activ. При этом любители ночного интернет-серфинга могут подключить себе дополнительные 10 ГБ, предоставляемые с 01:00 по 06:00 по времени г. Астана по рекордно низкой стоимости – 190 тенге в месяц. Детали подключения к новой линейке тарифных планов «Комфорт» размещены здесь.

“Удобство и комфорт в использовании услуг - ключевой фокус продуктовой стратегии activ. Именно поэтому мы всегда заботимся о том, чтобы наши абоненты получали только самые передовые продукты с гарантированными объемами в соответствии с их реальными потребностями”, - отметил Арти Отс

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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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