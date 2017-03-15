Air Astana и Lufthansa подписали кодшеринговое соглашение

Air Astana и Lufthansa расширили свое сотрудничество с подписанием кодшерингового соглашения. Соглашение на рейсы Air Astana между Астаной и Франкфуртом и рейсы Lufthansa из Франкфурта в Алматы и Астану вступает в силу с 26 марта 2017 года.

Соглашение предоставляет больше преимуществ и удобств клиентам обеих авиалиний. Так, вместо 7 ежедневных рейсов пассажиры могут воспользоваться любым из 14 рейсов в неделю, выполняемых обеими авиакомпаниями между Казахстаном и Германией. Это особенно удобно для транзитных пассажиров, которые получили возможность выбирать рейс наиболее подходящий на пути следования, с удобными стыковками.

Вне зависимости от перевозчика-оператора, пассажир может путешествовать рейсами Air Astana и Lufthansa, используя билет и код одной из двух авиалиний.

Президент Air Astana Питер Фостер: «Я рад, что долгосрочные партнерские отношения между Air Astana и Lufthansa укрепляются подписанием кодшерингового соглашения. Пассажиры, путешествующие из Алматы и Астаны во Франкфурт, смогут оценить широкий выбор рейсов, наиболее подходящих для их планов и простоту использования билетов любой из двух авиалиний. Данный шаг выгоден для обеих авиакомпаний и их пассажиров, летающих между Казахстаном и Германией».

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Генеральный Директор Lufthansa по России, СНГ и Израилю Аксель Хильгерс: «Это кодшеринговое соглашение - приятная новость для наших клиентов и делает Казахстан еще ближе для европейцев. Пассажиры Air Astana и Lufthansa получат доступ к широкой маршрутной сети двух авиаперевозчиков. Казахстан является одной из стран с динамично развивающейся экономикой, и мы рады приветствовать «Эйр Астану» в качестве нашего нового партнера и лидирующей авиакомпании в Центральной Азии».

Помимо более привлекательных стыковок по маршрутной сети двух авиалиний, клиенты смогут воспользоваться удобством полета с одним билетом, используя единичный код авиалинии, обеспечивающий сквозную регистрацию багажа.