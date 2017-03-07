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Акции компании Snap начали значительно падать в цене

07.03.2017 09:25   309   0

Акции компании Snap, которая несколько дней назад провела IPO, начали значительно падать в цене. Ранее на дебютных торгах котировки подскочили сразу на 45% на фоне ажиотажного спроса инвесторов.

Следом за несколькими последовательными днями роста, акции Snap Inc, владеющей мессенджером Snapchat, начали терять в цене. На момент закрытия торговой сессии стоимость акций компании упали на 12,26% — до 23,77 за бумагу. Капитализация компании снизилась с $31,22 млрд. до $28,33 млрд.

К понедельнику пять из семи аналитиков Bloomberg поставили акциям Snap рейтинг «продать», еще два аналитика рекомендовали оставить акции. Никто из аналитиков не рекомендовал приобретать их. На фоне этих рекомендаций акции начали терять в стоимости.

Аналогичное мнения ранее высказали аналитики делового издания Barron's, заявившие, что Snap явно переоценена рынком. В пятницу акции закрылись на отметке $27,09, тогда как в первый день после размещения одна ценная бумага стоила $17.

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Согласно аналитикам Barron's стартап оценен в 34 раза выше прогнозируемой по итогам 2017 г. выручки в размере $1 млрд. Для сравнения, Facebook оценивается лишь в 10 раз выше. Даже принимая во внимание возможный сильный рост, сложно дать Snap больше половины от нынешней стоимости акций, считают в издании.

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Аналитик Pivotal Research Брайн Визар также говорил, что акции серьезно переоценены, а бизнес-модель нечетко определена. По его мнению, справедливая цена находится на уровне $10 за акцию. Джон Колли, профессор Warwick Business School, озвучил мысль о том, что компания столкнется с серьезными проблемами, конкурируя с Facebook и Google. "Snap Inc заработала на инвесторах, заваленных наличными, - уверен эксперт. - Высокая оценка отражает высокую ликвидность, а не перспективы". По его мнению, на рынке больше денег, чем возможностей, так что инвесторы выбирают такие рискованные варианты, как Snapchat.

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Андеррайтеры IPO Snap заработали на нем $85 млн, сообщает CNBC со ссылкой на представленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам данные. Эта сумма соответствует 2,5% объема IPO. Morgan Stanley получил 60,48 млн акций Snap, или 30,2% бумаг компании. Он заработал на них $25,71 млн.

Goldman Sachs получил 49,6 млн акций (24,8%) и заработал $21,08 млн. Крупные доли были получены также JPMorgan (26,5 млн акций) и Deutsche Bank (20 млн акций). Доли поменьше были распределены между более чем 20 другими банками.

Никакие доводы о плохих результатах за прошлый год и сокращении роста клиентской базы не смогли удержать инвесторов Snap. Это размещение показало, что участники рынка изголодались по размещениям технологических компаний, акции которых торгуются в среднем на 90% выше цены размещения. Всего две технологические компании из 14, прошедших через процедуру IPO в 2016 г., торгуются ниже первоначальной стоимости.

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Раньше компаниям приходилось добиваться стабильной прибыли, прежде чем их допускали к официальной торговле на Уолл-стрит. Теперь же никого там не удивить убыточными стартапами, которые бьют по карману инвестора.

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