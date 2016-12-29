Акции Toshiba упали на 26% после снижения рейтингов

Акции Toshiba Сorporation отреагировали рекордным внутридневным падением на снижение кредитных рейтингов компании, сообщает Bloomberg. Ранее компания объявила о том, что собирается списать несколько миллиардов долларов в связи с приобретением американским подразделением Toshiba Westinghouse Electric активов компании CB&I Stone & Webster.



Стоимость акций упала на 26% до 232 иен на торгах в Токио в четверг. Это максимальное падение с 1974 году, свидетельствуют доступные данные. Акции Toshiba стали падать днем ранее, когда компания объявила о том, что связанные со сделкой издержки оказались больше, чем ожидалось ранее, и составят "несколько миллиардов долларов, что негативно повлияет на финансовые результаты Toshiba".



На этом фоне Moody’s Investors Service, Rating and Investment Information Inc. и S&P Global Ratings снизили рейтинги компании.



Сделка, включающая активы в сфере строительства АЭС и интегрированных услуг по их обслуживанию, была завершена в декабре 2015 года, и на тот момент ожидалось, что списания в результате покупки активов составят $87 млн.





Рыночная капитализация Toshiba на этой неделе снизилась примерно на 800 млрд иен ($6,8 млрд).



"Снижение рейтингов Toshiba в основном отражает усилившееся беспокойство Moody’s по поводу устойчивости ликвидности Toshiba в краткосрочной перспективе, - отмечает вице-президент и старший аналитик Moody's Масако Кувахара. - Убыток от списаний может в дальнейшем привести к нарушению финансовых обязательств Toshiba по банковской задолженности". Единовременное списание будет отражено в результатах Toshiba за финансовый год, завершающийся 31 марта 2017 года. Окончательная сумма списания еще не определена.Рыночная капитализация Toshiba на этой неделе снизилась примерно на 800 млрд иен ($6,8 млрд)."Снижение рейтингов Toshiba в основном отражает усилившееся беспокойство Moody’s по поводу устойчивости ликвидности Toshiba в краткосрочной перспективе, - отмечает вице-президент и старший аналитик Moody's Масако Кувахара. - Убыток от списаний может в дальнейшем привести к нарушению финансовых обязательств Toshiba по банковской задолженности".