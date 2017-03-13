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Акимат Астаны: действия компании «Надежное жилье DOMI.KZ» противоречат Закону РК

13.03.2017 18:22   452   0
Установлено, что действия компании «Надежное жилье DOMI.KZ» противоречат Закону РК «О долевом участии в жилищном строительстве», передает МИА "Казинформ".
 
На очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам долевого участия в жилищном строительстве 10 марта рассмотрен вопрос реализации жилья компанией «Надежное жилье DOMI.KZ» в строящемся жилом комплексе «Рамазан».
 
По информации пресс-службы столичного акимата, на заседание были приглашены руководитель компании «Надежное жилье DOMI.KZ» А. Саманов, директор ТОО «Жетысу ЖК» Толегенов Ж.Т.
 
Напомним, что для защиты интересов граждан установлены гарантированные механизмы приобретения жилья в строящихся объектах (когда объект строительства имеет гарантию Фонда гарантирования либо разрешение акимата на привлечение средств граждан). Указанные правоотношения регулируются только Законом РК «О долевом участии в жилищном строительстве». Однако каких-либо разрешительных документов на привлечение средств граждан в строительство жилья и гарантий Фонда гарантирования у компании «Надежное жилье DOMI.KZ» и ТОО «Жетысу ЖК» не имеется. 
 
Согласно программе «DOMI.KZ» предлагается приобретение жилья по себестоимости, в рассрочку и на условиях ипотеки, на условиях лучше, чем долевое строительство, без учета норм закона, путем вступления в кооператив. Кроме того, у компании «Надежное жилье DOMI.KZ» с застройщиком ЖК «Рамазан» ТОО «Жетысу ЖК» каких-либо письменно заключенных соглашений не имеется. 
 
«При этом активно распространяется информация компанией «Надежное жилье DOMI.KZ» на официальном сайте «DOMI.KZ» и социальных сетях в Facebook, Instagram о возможности приобрести жилье на выгодных условиях без наличия каких-либо оснований, - говорится в сообщении акимата. 
 
Руководителям компаний управлением государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны вручено уведомление о недопустимости нарушения Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве», а также в их адрес представителем прокуратуры города озвучено предостережение о негативных последствиях такого рода механизмов привлечения средств граждан. 
 
Также МВК рекомендовано обратиться в уполномоченные центральные органы для рассмотрения вопроса регламентации предлагаемого механизма на законодательном уровне и осуществления деятельности при наличии законодательных оснований.
 
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