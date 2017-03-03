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Активы АО «БАСТ» увеличились на 57,2%

03.03.2017 17:12   364   0

АО «БАСТ» отчиталась за январь - декабрь 2016 года. Согласно предоставленным на KASE данным, активы компании выросли на 57,2% в сравнении с результатами за 2015 год, составив 2 млрд 094 млн 694 тысяч тенге.

При этом краткосрочные активы компании увеличиль с 172 млн тенге (2015 год) до 705 млн тенге. Долгосрочные активы уменьшились с 1 млрд 159 млн (2015 год) до 1 млрд 389 млн тенге.

Капитал компании составил 596 млн 878 тысяч тенге.

Долгосрочные обязательства АО «БАСТ» выросли с 745 млн 529 тысяч тенге (2015 год) до 849 млн 956 тысяч тенге. Краткосрочные обязательства за 2016 год составили 1 млрд 841 млн 616 тысяч тенге.

АО «БАСТ» – горнорудная компания, осуществляющая добычу и переработку медно-никелевой руды месторождения Максут.

В 1-ом квартале 2016 года компания запустила обогатительное предприятие по производству флотационного медного концентрата (17-23% Cu) с перерабатывающей мощностью 200 тысяч тонн руды в год.

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В настоящее время осуществляется проект расширения производственных мощностей до 400 тысяч тонн руды в год и запуска линии по производству никелевого концентрата. Завершение работ по расширению мощностей фабрики планируется в 1-ом квартале 2017 года.

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В среднесрочной перспективе компания планирует начать проектирование увеличения производственных мощностей до 1,4 млн тонн руды в год с завершением строительства в 2019 году. Вместе с тем в горизонте 2 лет планируется провести пересчет запасов согласно требованиям международного стандарта отчетности по запасам JORC с целью увеличения стоимости компании и последующего листинга на крупной международной фондовой бирже.

Справка:

Месторождение Максут расположено в Восточно-Казахстанской области и классифицируется, как среднее по размеру. Подсчитанные запасы сульфидных руд по категориям С1+С2 составляют: 104 тысяч тонн меди при среднем содержании меди 0,43% и 83 тысяч тонн никеля при среднем содержании никеля 0,35% (бортовое содержание условной меди 0,5%). Оценочные кондиции для подсчета запасов сульфидных руд были утверждены в ГКЗ РК в 2013 году.

На месторождении выделено 2 перспективных участка, на которых были найдены ореолы магнитных аномалий, аналогичные основному участку месторождения. Таким образом, запасы объекта могут быть значительно увеличены.

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