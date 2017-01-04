Altynex Company выделит 340 млн тенге фонду балета и национального танца

Золотодобывающая компания АО «Altynex Company», разрабатывающая месторождение «Юбилейное» в Актюбинской области, выделит 340 миллионов тенге частному фонду "Фонд развития и поддержки балета и национального танца". Для этого компания заключит договор об оказании благотворительной помощи, сообщается на веб-сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE). Согласно открытым данным в интернете, в 2016 году фонд занимался организацией международного конкурса артистов балета в Астане.

Кроме того, в конце декабря компания сообщила о намерении предоставить заем Динмухамету Идрисову на сумму 4 587 миллионов тенге. По данным биржи, Идрисов владеет 30,26% простых акций компании.

Между тем, по информации веб-сайта www.zakon.kz, компания недавно обращалась в акимат Актюбинской области с просьбой оказать содействие в подведении инфраструктуры - газификации, электрификации, водоснабжения и строительстве дороги для своего промышленного объекта в регионе. Кроме того, Altynex Company просила местные власти оказать поддержку в получении инвестиционных субсидий на возмещение затрат на строительно-монтажные работы и оборудование и налоговых льгот, освобождении от уплаты таможенных пошлин при ввозе оборудования, сырья и материалов. В ответ глава региона Бердибек Сапарбаев пообещал помощь в подведении инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса».

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Как пишет www.zakon.kz, компания «АltynEx Company» разрабатывает золоторудное месторождение «Юбилейное» в поселке Алтынды Мугалжарского района с октября 2015 года. Предприятие добывает 300 тысяч тонн руды в год подземным способом. В компании планируют перейти на освоение руды с низким содержанием золота открытым способом. На 2017 год запланировано проектирование и начало строительства золотоизвлекательной фабрики. Общая стоимость проекта рассчитана в 100 млрд тенге, где 5-7 миллиардов тенге может быть вложено в геологоразведочные работы. Ожидается, что ежегодные отчисления в бюджет после выхода на проектную мощность в 2021 г. составят порядка 10 млрд тенге.

Согласно сообщению биржи от 23 декабря компания планирует заключить договоры на 2017 год на поставку кварцита не раздробленного или грубораздробленного на предприятия Русской медной компании, Уральской горно-металлургической компании и АО «Варваринское»,

Казахстанские СМИ в декабре сообщали, что руду с золотоносного месторождения «Юбилейное» в Актюбинской области планировалось поставлять на обогатительное производство ТОО «Кентау Полиметалл» в Кентау. В эти мощности китайские инвесторы планировали вложить 2 миллиона долларов. К слову, в октябре конкурс о реализации имущественного комплекса Кентауской обогатительной фабрики объявило АО «ШалкияЦинк ЛТД», дочерняя компания АО «Тау-Кен Самрук».

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