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Altynex Company выделит 340 млн тенге фонду балета и национального танца

04.01.2017 14:16   881   0 Автор: Данияр Сериков

Золотодобывающая компания АО «Altynex Company», разрабатывающая месторождение «Юбилейное» в Актюбинской области, выделит 340 миллионов тенге частному фонду "Фонд развития и поддержки балета и национального танца". Для этого компания заключит договор об оказании благотворительной помощи, сообщается на веб-сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE). Согласно открытым данным в интернете, в 2016 году фонд занимался организацией международного конкурса артистов балета в Астане.

Кроме того, в конце декабря компания сообщила о намерении предоставить заем Динмухамету Идрисову на сумму 4 587 миллионов тенге. По данным биржи, Идрисов владеет 30,26% простых акций компании.

Между тем, по информации веб-сайта www.zakon.kz, компания недавно обращалась в акимат Актюбинской области с просьбой оказать содействие в подведении инфраструктуры - газификации, электрификации, водоснабжения и строительстве дороги для своего промышленного объекта в регионе. Кроме того, Altynex Company просила местные власти оказать поддержку в получении инвестиционных субсидий на возмещение затрат на строительно-монтажные работы и оборудование и налоговых льгот, освобождении от уплаты таможенных пошлин при ввозе оборудования, сырья и материалов. В ответ глава региона Бердибек Сапарбаев пообещал помощь в подведении инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса».

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Как пишет www.zakon.kz, компания «АltynEx Company» разрабатывает золоторудное месторождение «Юбилейное» в поселке Алтынды Мугалжарского района с октября 2015 года. Предприятие добывает 300 тысяч тонн руды в год подземным способом. В компании планируют перейти на освоение руды с низким содержанием золота открытым способом. На 2017 год запланировано проектирование и начало строительства золотоизвлекательной фабрики. Общая стоимость проекта рассчитана в 100 млрд тенге, где 5-7 миллиардов тенге может быть вложено в геологоразведочные работы. Ожидается, что ежегодные отчисления в бюджет после выхода на проектную мощность в 2021 г. составят порядка 10 млрд тенге.

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Согласно сообщению биржи от 23 декабря компания планирует заключить договоры на 2017 год на поставку кварцита не раздробленного или грубораздробленного на предприятия Русской медной компании, Уральской горно-металлургической компании и АО «Варваринское»,

Казахстанские СМИ в декабре сообщали, что руду с золотоносного месторождения «Юбилейное» в Актюбинской области планировалось поставлять на обогатительное производство ТОО «Кентау Полиметалл» в Кентау. В эти мощности китайские инвесторы планировали вложить 2 миллиона долларов. К слову, в октябре конкурс о реализации имущественного комплекса Кентауской обогатительной фабрики объявило АО «ШалкияЦинк ЛТД», дочерняя компания АО «Тау-Кен Самрук».

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