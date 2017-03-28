Amazon выкупит крупнейший онлайн - магазин SOUQ.com

Компания Amazon (NASDAQ:AMZN) сообщила, что договорилась о приобретении крупнейшего на Ближнем Востоке онлайн-магазина Souq.com, передает Investing.com.

«Объединение с Amazon позволит SOUQ.com расширить возможности доставки и ассортимент товаров для покупателей всего мира», — сказано в заявлении для прессы.

Компания Amazon не огласила сумму сделки по приобретению крупнейшего онлайн-ритейлера в арабском мире.

На сайт SOUQ.com заходит в среднем около 45 млн пользователей в месяц.

Сейчас на платформе представлено около 8,4 млн товаров в 31 категории, среди которых бытовая техника, одежда и обувь, товары для здоровья, косметика, а также товары для дома и для детей.

Ожидается, что сделка состоится до конца 2017 года.