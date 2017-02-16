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Amazon запустила конкурента Skype

16.02.2017 13:41   809   0

Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon выпустил приложение Chime, сочетающее в себе функции голосовых и видеозвонков, мессенджера и органайзера встреч. Задача новой программы, входящей в состав Amazon Web Services, — упростить коммуникации между целыми командами пользователей, сообщают Hi-tech Вести.

Chime рассчитана на корпоративный рынок. Как сообщили в Amazon, созданное с "нуля" приложение позволяет легко переключаться между мобильными устройствами и стационарными компьютерами. В нем можно быстро отправить уведомление в случае, если пользователь опаздывает на совещание, указать текущий статус (например, "занят", "в сети" или "отсутствую"), показать собеседнику, что происходит на экране, а также заглушить микрофон одного из участников разговора. Также в приложении предусмотрен чат с возможностью прикрепления документов.

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Новая программа включена в состав Amazon Web Services (AWS) — комплекса "облачных" услуг для предприятий (дистанционные вычисления, CDN- и DNS-серверы, базы данных и пр.). В рамках AWS компания уже предлагает клиентам электронную почту и календарь WorkMail для бизнеса, а также услугу WorkSpaces для виртуализации (как VMware или Parallels).

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Программой можно бесплатно пользоваться в течение 30 дней, после чего необходимо определиться с тарифным планом. Базовая версия (Basic Edition), без функции разделения экрана и ограничением на 2 участника, бесплатна. Plus Edition обойдется в $2,50 доллара в месяц за каждого нового пользователя, а Pro Edition, которая включает все функции Chime, стоит $15 за пользователя.

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