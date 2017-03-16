АО «Казахтелеком» запустило Единый Центр управления сетями

В Алматы состоялся официальный запуск Единого Центра управления сетями АО «Казахтелеком». В ходе презентации были представлены цели, задачи, технические возможности Единого центра. Данный объект позволил провести централизацию функций мониторинга и управления телекоммуникационными сетями и оборудованием оператора.

В мероприятии принял участие председатель правления АО «Самрук-Қазына» Умирзак Шукеев. Глава Фонда «Самрук-Қазына» отметил высокий уровень мероприятий, реализованных в рамках модернизации деятельности АО «Казахтелеком». «Функционирование данного объекта указывает на глобальную смену методов работы компании, говорит о качественной и масштабной модернизации сети, повышении оперативности работы – это те критерии, которые на сегодняшний день предъявляются Фондом дочерним компаниям группы «Самрук-Қазына», - отметил Шукеев.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев в ходе презентации рассказал участникам о технологическом оснащении компании, сервисах, внедряемых на рынке инфокоммуникационных услуг, а также мерах по повышению качества клиентского обслуживания. «Казахтелеком» обладает развитой технологичной инфраструктурой, телекоммуникационная сеть надежно защищена и регулируется как локально, в регионах, так и централизованно. Создание Единого центра позволило компании централизовать и оптимизировать процессы управления, сократить эксплуатационные затраты, автоматизировать процессы, оперативно находить неисправности. Будучи трендсеттером, мы привлекаем лучшие практики, внедряем современный софт, приобретаем оборудование, отвечающее международным требованиям безопасности. Уверен, новый подход позитивно отразится на качестве клиентского опыта и предоставлении услуг»,- подчеркнул Есекеев.

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Вниманию гостей был представлен механизм выявления, реагирования и устранения неполадок на сети: от возникновения проблемного билета – сигнала о неполадках - до финального отчета об устранении. Участники ознакомились с процессом мониторинга работоспособности сети. В частности, все сведения выводятся на видеостену - один из компонентов системы мониторинга Единого центра управления (далее – ЕЦУС), представляющего собой экран, длина которого составляет 15,5 метров, высота – 2 м. Видеостена состоит из 39 панелей, на которых отображены такие сегменты, как GPON, магистральная сеть и крупные коммуникационные станции, сеть передачи данных, технологии и услуги, предоставляемые клиентам компании.

ЕЦУС оснащен новейшими системами безопасности и коммуникаций, вместе с тем стабильная работа Центра сопровождается резервными системами. Как отметил главный технический директор АО «Казахтелеком» Александр Лезговко, от стабильной работы Единого центра зависит надежность функционирования сетей и телекоммуникационного оборудования, бесперебойное предоставление услуг абонентам. Для конечного потребителя внедрение Единого центра управления означает, что любая неполадка на сети будет предупреждена, либо оперативно обнаружена и устранена, в том числе и дистанционно, исключая необходимость выезда, привлечения дополнительных ресурсов.

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Одной из важнейших составляющих ЕЦУС, является высококвалифицированный персонал. Так, функционирование ЕЦУС обеспечивают операторы, инженеры, аналитики, эксперты по оборудованию. При этом процесс обучения специалистов и актуализации знаний непрерывный. К слову, в ЕЦУС работают специалисты категории Tier I, II и III. Размещение экспертов в рабочей зоне Центра организовано в зависимости от специализации и выполняемых задач. В результате работы привлеченных специалистов и запуска ЕЦУС компанией достигнута автоматизация всех процессов на 95%, производительность труда при этом повысилась на 25%.