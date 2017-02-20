АО "НК "КТЖ" привлекает китайские компании к реализации проектов СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота"

АО "НК "КТЖ" предоставило KASE пресс-релиз о том, что 17 февраля текущего года делегация компании в Шанхае провела переговоры с представителями компаний "China Cosco Shipping" и ООО "ГК Порт Ляньюньган" по вопросам совместной реализации проектов СЭЗ Хоргос-Восточные ворота".

В ходе переговоров достигнуты договоренности о сотрудничестве с ведущими китайскими компаниями по развитию совместного предприятия, участника СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота». Согласно подписанному протоколу, «China Cosco Shipping» и ООО «ГК Порт Ляньюньган» осуществят инвестирование в совместное предприятие до 1 июня 2017 года.



Данные мероприятия реализуются в рамках исполнения поручения главы государства о привлечении крупных иностранных инвесторов и транснациональных компаний в развитие ключевых инфраструктурных проектов. Проект развития СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» имеет ключевое значение для сопряжения государственных программ Казахстана «Нұрлы жол» и Китая «Один пояс – один путь».



«China Cosco Shipping» является крупнейшим в мире грузовым судовладельцем с флотом более 1100 судов (общий дедтвейт более 85 млн.тонн.) и занимает четвертое место в мире по объемам перевозок контейнеров.



Участие компаний «China Cosco Shipping» и «ГК Порт Ляньюньган» обеспечит интеграцию СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» в глобальные транспортно-логистические потоки на маршрутах между Азией и Европой и придаст импульс привлечению новых транзитных объемов, считает КТЖ.

CNPC выкупила долю в нефтяной компании Абу-Даби ADNOC

Ранее НК "КТЖ" уже осуществляла крупные проекты с китайскими партнерами. В порту Ляньюньган (КНР) в мае 2014 года введен в эксплуатацию казахстанско-китайский логистический терминал. Сегодня совместный терминальный комплекс успешно функционирует под управлением ООО «Казахстанско-Китайская международная логистическая компания». Это СП зарегистрировано 24 июня 2014 года в г. Ляньюньган. Доля участия в нем АО «НК «КТЖ» составляет 49%, 51% принадлежит ООО «Группа компаний Порт Ляньюньган».

Фото: sputniknews.kz