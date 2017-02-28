Японская Takata выплатит $1 млрд за дефектные подушеки безопасности

Японская компания Takata на судебных слушаниях в американском городе Детройт (штат Мичиган) официально признала себя виновной в мошенничестве в связи с неисправностью подушек безопасности ее производства и согласилась выплатить властям США $1 млрд.

Takata в период с "2000 по 2015 год использовала мошенническую схему, предоставляя производителям автомобилей и клиентам неверные и сфабрикованные данные об испытаниях насосов в подушках безопасности". Руководство компании даже после появления сведений о том, что неисправность указанных устройств может приводить к гибели людей, продолжало все скрывать от общественности.

Takata, согласно договоренности со следствием, выплатит властям $25 млн в качестве штрафа, а $975 млн пойдут на возмещение ущерба, в том числе на выплаты пострадавшим и их семьям. Кроме того, Takata официально согласилась в течение трех лет находиться под наблюдением независимых надзорных структур, которые определят, выполняет ли она условия договоренности с властями США, в частности соблюдает ли более жесткие меры контроля качества, чем ранее.

Компания Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные этой фирмой подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 получили ранения, как минимум 11 смертей приходятся на США. В мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 100 млн автомобилей, 5,7 млн из них - в США.