Apple может начать производство iPhone в Индии

Сборка смартфонов американской корпорацией Apple может начаться на объекте около индийского города Бангалор уже в июне. Министерство электроники и информационных технологий страны уже выпустило в четверг пресс-релиз со словами приветствия по поводу ожидающегося начала первых производственных операций.

В министерстве отметили, что производство смартфонов Apple в Индии будет "способствовать развитию передовых технологий", которые стране необходимы, чтобы "конкурировать на глобальном уровне". Как добавляет газета Times Of India, конкретные сроки начала производства названы не были, однако ожидается, что это произойдет уже в июне.

Ранее, в конце января 2015 года, американская корпорация заявляла, что близка к окончательному соглашению с правительством Индии о разрешении на выпуск своих товаров на территории этого государства, однако тогда оставалось договориться о налоговых и тарифных льготах для компании.