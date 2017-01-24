Apple подала иск против Qualcomm на $1 млрд

Apple подала иск в суд на $1 млрд на своего поставщика компьютерных чипов Qualcomm. Разработчик смартфонов утверждает, что его поставщик перешел границы и нарушил антимонопольное законодательство, завысив цены на товар. Тем самым поставщик отказался вернуть Apple переплаченную ему сумму в размере $1 млрд. Теперь компании ждут судебные разбирательства.

Иск был подан в Федеральный окружной суд Южного округа Калифорнии. Но самое примечательное, что Apple решила вступить в судебные разбирательства со своим поставщиком только после того, как Федеральная комиссия по торговле США (FTC) подала иск против Qualcomm, обвинив ее в применении недобросовестной тактики, направленной на сохранение монополии в поставках в США.

Эти заявления развязали руки и разработчику смартфонов, который подсчитал и свой ущерб. Apple настаивает на своей правоте, намекая, что они не единственная компания, которая вынуждена переплачивать поставщику. Доказательство тому, что декабре прошлого года корейский регулятор показал, что Qualcomm нечиста на руку, и оштрафовал компанию на $854 млн за недобросовестную торговую практику.

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Аpple утверждает, что Qualcomm не упустила шанс поживиться и на их компании, завышая цены в пять раз и устанавливая совершенно несправедливые условия сотрудничества между компаниями.

Разработчик смартфонов утверждает, что решил обратиться в суд, потому что его силы уже на исходе, после череды неудачных попыток договориться с поставщиком о разумной ценовой политике на поставку товаров.

В самой компании Qualcomm считают, что претензии Apple не имеют аргументации и доказательств. Так, со своей стороны компания намерена рассмотреть все в деталях, и сейчас этот вопрос находится в процессе рассмотрения.