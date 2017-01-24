Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
331.42
+0.001%
EUR/KZT
355.75
-0.007%
RUB/KZT
5.58
-0.004%
EUR/USD
355.75
-0.007%
EUR/CHF
355.75
-0.007%
EUR/JPY
355.75
-0.007%
GBP/USD
412.85
-0.012%
USD/CHF
331.42
+0.001%
USD/JPY
331.42
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
331.42 355.75 5.58
+0.001% -0.007% -0.004%
Рынки
Нефть Brent
55.53
+0.005%
Нефть WTI
52.83
-0.007%
Золото
1220.9
+0.011%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1062
-0.010%
Жилье Астана
999
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.53 52.83 1220.9
+0.005% -0.007% +0.011%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Apple подала иск против Qualcomm на $1 млрд

24.01.2017 09:57   343   0

Apple подала иск в суд на $1 млрд на своего поставщика компьютерных чипов Qualcomm. Разработчик смартфонов утверждает, что его поставщик перешел границы и нарушил антимонопольное законодательство, завысив цены на товар. Тем самым поставщик отказался вернуть Apple переплаченную ему сумму в размере $1 млрд. Теперь компании ждут судебные разбирательства.

Иск был подан в Федеральный окружной суд Южного округа Калифорнии. Но самое примечательное, что Apple решила вступить в судебные разбирательства со своим поставщиком только после того, как Федеральная комиссия по торговле США (FTC) подала иск против Qualcomm, обвинив ее в применении недобросовестной тактики, направленной на сохранение монополии в поставках в США. 

Эти заявления развязали руки и разработчику смартфонов, который подсчитал и свой ущерб. Apple настаивает на своей правоте, намекая, что они не единственная компания, которая вынуждена переплачивать поставщику. Доказательство тому, что декабре прошлого года корейский регулятор показал, что Qualcomm нечиста на руку, и оштрафовал компанию на $854 млн за недобросовестную торговую практику.

Apple, Google и Tesla возглавили рейтинг самых инновационных компаний 2016 года...
Компания The Boston Consulting Group опубликовала рейтинг 50 самых инновационных компаний года The Most Innovative Companies 2016: Getting Past &ldquo...

Apple, Google и Tesla возглавили рейтинг самых инновационных компаний 2016 года

Аpple утверждает, что Qualcomm не упустила шанс поживиться и на их компании, завышая цены в пять раз и устанавливая совершенно несправедливые условия сотрудничества между компаниями. 

Разработчик смартфонов утверждает, что решил обратиться в суд, потому что его силы уже на исходе, после череды неудачных попыток договориться с поставщиком о разумной ценовой политике на поставку товаров. 

В самой компании Qualcomm считают, что претензии Apple не имеют аргументации и доказательств. Так, со своей стороны компания намерена рассмотреть все в деталях, и сейчас этот вопрос находится в процессе рассмотрения.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?
  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет

  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев
    79

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района
    20

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам
    381

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет
    619

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу
Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное