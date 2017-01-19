«Астана Моторс» подводит итоги года и озвучивает прогнозы

Участники автомобильного рынка подводят итоги 2016 года. Результаты последних 12 месяцев не дают повода для оптимизма, но игроки все же склонны считать, что в нынешнем году вряд ли произойдет ухудшение показателей и не исключают возможности роста, пусть и небольшого.

Данные Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) свидетельствуют, что в 2016 году в РК было реализовано 46712 новых автомобилей, что на 52% ниже, чем в 2015 году, когда продажи составляли 97469 единиц. Президент Казахской моторной компании "Астана Моторс" Нурлан Смагулов выразил мнение, что более чем двукратное сокращение продаж автомобилей произошло в первую очередь из-за снижения покупательской способности и роста цен в тенге на автомобили и комплектующие, в результате чего казахстанцы были вынуждены отказаться от необязательных покупок.

К тому же на протяжении 2016 года продавцы крайне осторожно подходили к формированию складов, так что количество акций, в рамках которых можно было бы приобрести авто по привлекательной цене, уменьшилось. В нынешнем году, считает исполнительный директор КМК "Астана Моторс" Антон Афонин, также не стоит рассчитывать на большое количество спецпредложений.

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В конце 2016 года впервые за долгий период появился повод для оптимизма. "В IV квартале мы наблюдали стабилизацию и небольшой рост продаж по сравнению с предыдущими периодами 2016 года. В автоцентрах вырос трафик покупателей, как следствие увеличилось количество контрактов на новые автомобили", - рассказал Антон Афонин.

При этом, отметил спикер, общие продажи "Астана Моторс" в 2016 году достигли 7995 единиц (в это количество входят как легковые авто, так и коммерческая техника), тогда как 2015 год компания закончила с результатом 15416 реализованных автомобилей. При этом доля "Астаны Моторс" в продажах новых автомобилей, реализованных официальными дилерами, выросла с 16% до 17%. С конвейера автосборочного предприятия компании Hyundai Trans Auto сошло 557 машин, почти 200 из которых поставлены на экспорт в Россию. В 2017 году предприятие планирует выпустить 578 единиц коммерческой техники и освоить сборку второго поколения автобусов Hyundai County, которое полностью соответствует требованиям техрегламента ЕАЭС.

Премиальный сегмент за минувший год вырос на 0.4% и занял 4% рынка. В данной ценовой категории особо заметно усиление позиций Lexus и BMW. Lexus Astana Motors в 2016 году реализовал 394 автомобиля, что составило 38% от общих продаж бренда на местном рынке. В планах на 2017 год довести продажи бренда до 600 единиц и обеспечить 45% всех продаж Lexus в РК.

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Добиться результата в премиальном сегменте во многом позволила политика переговоров дистрибьюторов с производителями и как результат - поставки автомобилей по привлекательным для рынка ценам. О переговорах с баварским концерном в "Астана Моторс" говорили еще год назад, и в этом году продажи BMW выросли более чем на 30% до 310 единиц, планы реализации на следующий год составляют 600 авто. "Чтобы производитель пошел нам навстречу и согласился снизить цены, мы должны удивить его, то есть увеличить продажи. Сегодня по нашим брендам мы предлагаем такие цены, что трудно найти покупателя, который предпочел бы поехать в Россию и перегонять автомобиль оттуда, еще и надеясь получить при этом прибыль. Хотя не так давно, в 2014-м, было глупо взывать к патриотизму наших сограждан, потому что у соседей машины стоили на 30% дешевле - не только из-за девальвации рубля, но и из-за того, что российские дистрибьюторы получали более выгодные цены в долларах, чем их казахстанские коллеги", - говорит Нурлан Смагулов.

Безоговорочным лидером рынка по итогам 2016 года с результатом продаж 9059 единиц стала Toyota. По словам представителей «Астана Моторс», в минувшем году компания реализовала 2702 автомобиля Toyota, что составило 31% от общих продаж бренда в РК. В 2017 году компания планирует реализовать 2467 единиц авто данного бренда; снижение продаж ожидается в связи с появлением новых дилеров в сети Toyota в РК.

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На втором месте по итогам года с результатом 8147 автомобилей оказалась Lada; Renault замкнул тройку лидеров с результатом 3772 авто, а на четвертой позиции с небольшим отрывом (3535 единиц) оказался Hyundai. "В нынешнем году мы планируем увеличить продажи Hyundai более чем на 70%, доведя их до 6000 единиц. Очень рассчитываем на успех новых моделей, гармонизацию цен на Hyundai в рамках ЕАЭС, а также на увеличение продаж в кредит", - отметил Антон Афонин.

Что касается Subaru, еще одного бренда в портфеле «Астана Моторс», то за минувший год реализовано 288 автомобилей данной марки, а в 2017 году запланирован рост на уровне 108% до 600 единиц.

Кризисный 2016-й дал толчок развитию направления trade-in, и участники рынка сходятся во мнении, что к концу 2017 года вполне реально довести до 20% количество автомобилей, реализованных по данной системе. "Мы запустили программу во всех центрах 7 месяцев назад и сначала не принимали автомобили других брендов. Потом пришли к выводу, что это не совсем корректно, и нормально, если клиент хочет пересесть со старой Toyota на новый Hyundai. Сейчас ограничения связаны только с пробегом и общим состоянием автомобиля, и мы готовы обсуждать варианты", - рассказывает об опыте внедрения trade-in в "Астана Моторс" Антон Афонин. К концу года компания реализовала по данной системе 306 автомобилей, причем в декабре при общих продажах порядка 660 единиц по системе trade-in было реализовано 63 автомобиля. В компании создан отдельный департамент, ответственный за развитие данного направления, поскольку в «Астана Моторс» считают, что бизнес trade-in в перспективе окажется сопоставим с бизнесом по продаже новых автомобилей.

Участники рынка полагают, что развитие системы trade-in вкупе с ориентиром на увеличение продаж автомобилей с пробегом может оказать поддержку рынку, в том числе и в свете ожидающегося роста цен на новые автомобили на фоне отмены освобождения от НДС для казахстанских производителей с 1 января 2017 года. По разным оценкам, начиная со II-III квартала, цены могут вырасти на 4-6% или на 10-12%. Производители надеются, что правительство примет меры, которые нивелировали бы негативный эффект от отмены льгот по НДС, в первую очередь за счет увеличения объемов льготного кредитования. «Мы просим увеличить объем кредитования по данной программе, поскольку она хорошо себя зарекомендовала и среди производителей, и среди покупателей – доля льготного кредитования по программе БРК в кредитных продажах Hyundai составила 54%. Да и выделенные деньги не пропадают - их просто выдают в кредит", - отмечает Нурлан Смагулов.

Эксперты полагают, что в ушедшем году рынок «нащупал дно», и в наступившем году ждут роста продаж новых автомобилей до 50-55 тыс единиц. Таким образом, ожидается, что по сравнению с 2016 годом рынок вырастет на 10%. «Астана Моторс» намерена довести продажи до более чем 10 тыс единиц, на что на 15-20% превысит показатели нынешнего года, и достичь рыночной доли на уровне 19% от общих продаж среди всех официальных дилеров. По словам Антона Афонина, ожидается рост продаж в сегментах В и С. В этой категории «Астана Моторс» планирует представить такие новинки, как Hyundai Accent, Hyundai Elantra. В числе ожидаемых казахстанских премьер от Hyundai – электромобиль Ionic. Subaru порадует поклонников бренда обновленными Forester, Outback, XV нового поколения, а BMWзапустит продажи новой 5-й серии, анонсирует Х3. Импортер также инициировал ряд переговоров для скорейшей сертификации электро- и гибридных автомобилей и их официального ввоза в Казахстан. По мнению участников рынка, развитие сегмента электромобилей также станет актуальным в ближайшие годы, и страны и компании, не поддержавшие этот тренд, окажутся в проигрыше.