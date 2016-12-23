Бела Ференци, генеральный директор GE по региону ЦА и Азербайджан: Сейчас в индустрии наступил поворотный момент

Компания General Electric, основанная в 1878 году Томасом Эдисоном, вот уже больше века развивает свой бизнес во всех уголках мира, и Казахстан – не исключение. Об истории взаимоотношений компании GE с бизнесом и властью в Казахстане, достижениях компании в нашей стране, последних сделках и перспективах – в интервью «Къ» рассказал генеральный директор по региону Центральная Азия и Азербайджан, GE в России/СНГ Бела Ференци.

– General Electric работает в центральноазиатском регионе с прошлого века. Какие основные достижения компании?

– Впервые оборудование GE было поставлено на крупнейшие предприятия цветной металлургии в Казахстане в 1930-х годах. Активное же развитие бизнеса компании началось в 90-х годах. Так, в 1995 году с целью развития железнодорожной инфраструктуры в Казахстане GE подписала контракт с КТЖ на модернизацию магистральных локомотивов.

Следующим шагом стала передача и локализация технологий GE для производства грузового тепловоза. Уже в 2009 году в Астане на заводе ЛКЗ был представлен первый грузовой магистральный односекционный тепловоз пятого поколения серии Evolution – ТЭ33А.

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На сегодняшний день в Казахстане эксплуатируется более 700 локомотивов с двигателями GE, почти 300 из которых были произведены непосредственно на ЛКЗ. Обновление локомотивного парка на 90% позволило КТЖ перевозить больше грузов меньшим количеством локомотивов, экономя на топливе и техническом обслуживании каждого тепловоза до 150 000 долларов ежегодно. Кроме этого, сервисная команда GE производит полное техническое обслуживание локомотивного парка. В частности, в этом году сервисный договор на обслуживание тепловозов ТЭ33А был расширен до 2029 года.

Помимо транспортного машиностроения мы активно участвуем в решении ключевых инфраструктурных задач в энергетике, нефтегазовой отрасли и здравоохранении. Например, за 10 лет работы в области здравоохранения GE поставила более 2 000 единиц диагностического оборудования в ведущие государственные и частные клиники Казахстана.

В ноябре этого года был подписан Меморандум о взаимопонимании с акиматом Актюбинской области с целью создания первого в республике современного центра ядерной медицины, который позволит проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний и предоставлять квалифицированную помощь миллионному населению области.

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– Какой вклад вносит GE в развитие и увеличение экспортного потенциала Казахстана?

– Мы поддерживаем реализацию Стратегии-2050 правительства Казахстана, в которой большое внимание уделяется экспортному потенциалу страны. Запуск производства тепловозов с двигателями GE в Астане сделал возможными поставки инновационной продукции в страны СНГ. На сегодняшний день 24 тепловоза ТЭ33А, проданные в Центральной Азии, Азербайджане и Украине, вывели Казахстан на позицию крупного экспортера машиностроительной продукции в регионе.

Кроме грузовых локомотивов завод ЛКЗ сейчас приступил к производству пассажирских локомотивов, и мы надеемся, что данная продукция также будет востребована железнодорожными перевозчиками в Центральной Азии.

– GE постоянно меняется. В 2014 году компания решила выйти из банковского бизнеса, в этом году завершена сделка по продаже бизнеса бытовой техники. На чем компания собирается сфокусироваться в ближайшей перспективе?

– Да, вы правы, GE – компания, которая не стоит на месте и постоянно меняется. Будучи мировым лидером промышленности, GE делает упор сегодня на промышленный интернет и цифровые технологии. Мы рассматриваем цифровые решения в качестве основного инструмента для оптимизации работы установленного оборудования. Получая данные в режиме реального времени, например, с газовой турбины, можно выявлять неисправности на ранних этапах, тем самым сокращая период незапланированных простоев и минимизируя производственные потери.

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Цифровые технологии актуальны не только для промышленности, но и для других областей, например, здравоохранения. Для постановки более точных диагнозов врачи могут оперативно обмениваться информацией и МРТ-снимками с коллегами по всему миру, тем самым оказывая высококвалифицированную помощь тяжелобольным пациентам, у которых каждая минута на счету.

Только вдумайтесь: ежедневно GE анализирует 50 миллионов единиц данных, получаемых с 10 миллионов сенсоров, установленных на оборудовании общей стоимостью один триллион долларов. Это колоссальный объем данных! Цифровые решения GE, анализируя ключевые показатели эффективности, позволяют добиваться высоких результатов как нашим клиентам, так и нам самим внутри компании.

Мы верим в то, что применение цифровых технологий может помочь компаниям оптимизировать свою работу и увеличить конкурентное преимущество на локальных рынках.

– В ноябре проект Кашаган вышел на уровень коммерческой добычи. Какова роль GE в развитии этого проекта и нефтегазовой отрасли в Казахстане в целом?

– Первые поставки газотурбинного оборудования GE были осуществлены еще в 1977 году на компрессорные станции магистральных газопроводов «Союз» и «Оренбург – Новопсков». C тех пор мы активно участвуем в модернизации нефтегазовой отрасли Казахстана. На сегодняшний день оборудование GE используется на основных нефтегазовых месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, газопроводной системе Казахстан – Китай.

Для проекта Кашаган, помимо стандартных турбогенераторных установок для выработки электроэнергии, мы поставили две уникальные турбокомпрессорные линии по обратной закачке попутного сырого газа в пласт, что позволяет максимизировать добычу жидких углеводородов на месторождении. Компрессоры этих линий были специально разработаны для условий Кашагана и выполнены из особых конструкционных материалов. Они рассчитаны на рабочее давление в 760 бар и сырой газ с содержанием сероводорода в 23%, что делает их уникальными, не имеющими аналогов в мировой практике.

В дополнение к этому, GE производит сервисное обслуживание установленного парка машин. Еще одним удачным примером локализации технического опыта и демонстрации приверженности компании долгосрочным планам инвестиций в регионе стало партнерство в области нефтегазового сервиса с ведущим машиностроительным предприятием ЗКМК в Уральске. Наш партнер провел большую работу по модернизации своих цехов, покупке и установке современного оборудования, предназначенного для заводского ремонта газовых турбин и компрессоров. В прошлом году была завершена сертификация предприятия по сервисному обслуживанию, включая ремонт частей горячего тракта турбин и балансировку роторов, что делает ЗКМК единственным предприятием, которое может выполнять работы такого рода в Казахстане и Центральной Азии. Уже в этом году начались первые ремонтные работы для оборудования крупнейших нефтяных компаний Казахстана.

– Недавно GE приобрела энергетическое подразделение Alstom. Насколько расширился, изменился бизнес в Казахстане благодаря этому приобретению?

– Бизнес GE несомненно выиграл за счет присоединения энергетических активов Alstom. В частности, в портфеле GE появилось природоохранное подразделение, специализирующееся на проектировании и производстве систем управления выбросами для промышленных предприятий. Благодаря этому GE стал лидером в области газо- и пылеочистки в Казахстане. На сегодняшний день газо- и пылеочистное оборудование функционирует на энергетических объектах Казахстана с установленной мощностью более 5 ГВт.

Например, наши электрофильтры стоят на Экибастузских ГРЭС-1 и 2, что позволило существенно улучшить экологию региона. Благодаря этому же оборудованию выбросы модернизированных объектов комбината «АрселорМиттал Темиртау» уменьшились в 10 раз. А на Астанинской ТЭЦ-2 будет впервые в Центральной Азии применена технология промышленной сероочистки. Также бизнес GE пополнился адаптированной к местному рынку линейкой оборудования для передачи и распределения электроэнергии.

– GE активно сотрудничает с крупнейшими игроками казахстанского рынка. В какой из отраслей GE видит потенциал для развития в Казахстане?

– Казахстан по своему географическому положению является привлекательным для развития ветроэнергетики. В Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007–2024 годы, предусматривается, что обеспечение развития Казахстана будет осуществлено путем поддержки экологически эффективного развития рынка производства энергии, включая использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Являясь одним из отраслевых лидеров, GE в полной мере поддерживает становление индустрии ветроэнергетики в Казахстане. Мы состоим в координационном совете ВИЭ при Минэнерго, регулярно оказываем консультационную и методологическую поддержку заинтересованным сторонам. В марте нами был организован круглый стол – семинар для представителей Минэнерго и КЕГОК по наиболее эффективным методам включения ВИЭ в национальные электрические сети.

Благодаря глобальному опыту, который насчитывает более чем 30 000 установленных ветряных электростанций по всему миру, мы предлагаем передовые и надежные решения в ветроэнергетике, активно участвуя в конкурсных процедурах в проектах ВИЭ. В этом году GE внесла свой вклад в развитие 2 частных проектов ветропарков на Севере и Северо-Западе Казахстана.

– С какими сложностями в условиях казахстанского рынка GE пришлось столкнуться в последнее время?

– С падением цен на нефть, Казахстан столкнулся с такими же проблемами, как и другие крупные экспортеры нефти, например, со снижением доходной части бюджета государства, что в свою очередь влияет на финансирование крупных инфраструктурных проектов, в которых может быть использовано оборудование GE.

Курс национальной валюты, тенге, также реагирует на негативные явления в экономике. При плавающем курсе достаточно сложно просчитать финансово-экономическую модель проекта, так как большинство промышленного оборудования импортируется, и под эти цели берутся долгосрочные внешние займы.

В то же время правительство и Президент Назарбаев активно работают над поддержанием благоприятного инвестиционного климата в стране. Всё больший акцент делается на развитие текущих проектов в формате государственно-частного партнерства, и мы видим большой потенциал в этой области.

– GE сотрудничает с Назарбаев Университетом в различных областях. Расскажите, почему компания уделяет внимание образовательным проектам?

– С усилением позиций Казахстана на внешних рынках и эффективной интеграцией в мировую экономику, развитие лидерских навыков становится для руководителей национальных компаний особенно актуальным. Сегодня, когда экономическая ситуация и современная бизнес-среда стремительно меняются, успех компаний определяется способностью быстро реагировать на изменения и эффективно управлять командой.

Наша компания уделяет большое внимание развитию своих сотрудников, обладая глубокой экспертизой в области корпоративного обучения. За более чем вековую историю GE вырастила несколько поколений успешных лидеров. Все они прошли обучение в GE Crotonville, который был основан в 1956 году и на сегодняшний день считается первым в мире корпоративным университетом. Ежегодно преподаватели GE Crotonville проводят обучение для 50 000 лидеров GE и 5000 клиентов.

В этом году совместно с высшей школой бизнеса Назарбаев Университетом мы провели три полномасштабных тренинга GE Crotonville, направленных на управление изменениями, развитие ключевых лидерских навыков и навыков наставничества. Партнерство в области образовательных программ с Назарбаев Университетом – это первый проект GE, реализованный совместно с ведущим ВУЗом в регионе. И мы надеемся, что полученные знания будут эффективно применяться менеджерами крупнейших компаний в Центральной Азии и будут способствовать повышению конкурентоспособности бизнеса в регионе.

Мы также заинтересованы в поиске молодых талантов: студентов или выпускников для прохождения стажировок в компании или участия в лидерских программах GE. Впервые в этом году мы провели день открытых дверей – GE Day в Назарбаев Университете. Благодаря этому мероприятию мы сформировали пул потенциальных кандидатов и уже в следующем году будем готовы принять на стажировку 15 студентов.

– GE планирует принять участие в выставке EXPO-2017. Какие цели и задачи стоят перед компанией?

– ЭКСПО-2017 – это площадка, которая позволит мировому сообществу объединиться для обсуждения актуальных проблем в области энергетики. Сейчас в индустрии наступил поворотный момент, когда мы должны задуматься о том, как улучшить существующие процессы, например, снизить объемы выбросов вредных веществ. Это станет возможно только если привлечь все заинтересованные стороны, и Казахстан сыграет ключевую роль в организации обсуждения, приняв у себя ЭКСПО-2017.

Наши технологии охватывают всю энергетическую экосистему, от разведки и добычи природных ресурсов, распределения и потребления электрической энергии до возобновляемых источников энергии, предоставляя исключительные решения нашим клиентам. Мы рады возможности принять участие в ЭКСПО, продемонстрировать нашу экспертизу и обменяться взглядами с представителями государственных органов и крупнейших компаний.

Мы будем принимать активное участие в мероприятии, в частности основная экспозиция, демонстрирующая современные технологии GE в энергетике, будет представлена в рамках павильона США. Кроме этого, наш проект «Цифровая электростанция» – комплекс цифровых решений, которые помогут значительно сократить уровень выбросов парниковых газов за счет повышения эффективности угольных ТЭС, был выбран для показа в зоне лучших практик (Energy Best Practices Area, еВРа). Мы приглашаем всех желающих посетить наши экспозиции и узнать о том, как будет развиваться энергетическая индустрия в ближайшие годы.

О компании

«Дженерал электрик» (General Electric, сокр. GE) – американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения – от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок.

Компания по состоянию на 2015 год занимает девятое место в списке крупнейших публичных компаний Forbes Global 2000, и была крупнейшей в мире нефинансовой ТНК, на протяжении десятилетий стабильно являясь одним из крупнейших подрядчиков ВПК США, а также крупным медиаконцерном. В рейтинге Financial Times по рыночной капитализации занимает 13 место в 2015 году.

Штаб-квартира компании расположена в городе Фэрфилд, штат Коннектикут (США).

Штат сотрудников компании насчитывает более 333 000 человек, работающих в 180 странах мира.

GE в России/СНГ

GE работает в России/СНГ почти 100 лет, используя международный опыт и локализуя передовые технологии в сотрудничестве со стратегическими партнерами в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте, здравоохранении для решения ключевых инфраструктурных задач региона и улучшения жизни людей.

Более 1900 сотрудников GE работают в России и странах СНГ, региональная штаб-квартира находится в Москве. Подробную информацию можно получить на официальном сайте компании www.ge.ru и в блоге технологических инноваций www.gereports.ru

Финансовые показатели компании за 3 квартал 2016 года:

Общий доход: $29,3 млрд, валовая прибыль: $7 339 млн, операционные доходы – $2 075 млн, чистая прибыль – $2 027 млн.

Итого активы на 30 сентября 2016 года составляют $387 700 млн, обязательства – $305 800 млн, акционерный капитал – $81 900 млн.