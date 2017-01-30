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Bosch инвестирует 300 млн евро в центр искусственного интеллекта

30.01.2017 16:49   511   0 Автор: Анна Шатерникова

Группа компаний Bosch подвела итоги прошлого года. По предварительным данным, оборот группы увеличился на 3,5% до 73, 1 млрд евро. После корректировки валютных курсов рост продаж составил 5,4%. На результатах продаж негативно сказались колебания валютных курсов общей стоимостью 1,3 млрд евро. «Несмотря на неблагоприятные условия, мы смогли достигнуть прогнозируемого в 2016 году роста», – заявил Фолькмар Деннер, председатель правления Robert Bosch GmbH.

Компания Bosch находится на этапе крупнейшей трансформации в своей истории. Когда речь идет о сетевых технологиях интернета вещей и переходе к электромобильности, Bosch готов инвестировать миллиарды евро. Так, в 2016 году компания увеличила расходы на исследования и разработки примерно до 6,6 млрд евро. Финансовый директор и заместитель председателя правления Bosch Стефан Азенкершбаумер отмечает: «Результаты, которых мы достигли на сегодняшний день – наше вложение в завтрашний финансовый успех». Bosch, поставщик технологий и услуг, зафиксировал прибыль в 4,3 млрд евро от основной деятельности компании до налогообложения.

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В области Интернета вещей компания видит огромный потенциал для развития бизнеса за счет интеллектуальных цифровых помощников. «Интернет вещей становится индивидуальным. При помощи искусственного интеллекта мы сможем сделать сетевые технологии более персонализированными», – отмечает председатель правления Bosch. Именно поэтому компания инвестирует порядка 300 млн евро в новый центр по разработке искусственного интеллекта, в котором будет нарабатываться экспертиза в области интернета вещей. 

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Основной целью центра является повышение знаний в области искусственного интеллекта. «При помощи специальных датчиков, которые мы представили на выставке CES 2017, Bosch наделил вещи способностью чувствовать. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать их способными обучаться и совершать осознанные действия», – говорит г-н Деннер. «Через 10 лет вряд ли какой-либо из продуктов Bosch будет создан без использования искусственного интеллекта. Продукт будет либо сам обладать искусственным интеллектом, либо разработан и сделан при его помощи», – добаввил он Деннер. Спустя пять лет продукты с искусственным интеллектом составят 10% от общего объема продаж Bosch. На начальном этапе в новом центре Bosch (BCAI) будут работать около 100 специалистов в Индии (Бангалор), США (Пало-Альто) и Германии (Реннинген). К 2021 году планируется инвестировать в расширение центра 300 млн евро. За этот же период Bosch рассчитывает увеличить штат в несколько раз.

Негативное воздействие валютного курса сказалось на развитии бизнес-секторов. «После корректировки колебаний валютного курса все подразделения Bosch, за исключением сектора Промышленные технологии, увеличили свои продажи, в некоторых случаях весьма значительно», – комментирует Стефан Азенкершбаумер. Бизнес-сектор «Решения для мобильности» вырос на 5,5% в 2016 году, этот показатель превышает рост автомобильной промышленности в целом. После корректировок колебаний валютного курса рост составил 7%. По предварительным данным, продажи достигли 44 млрд евро.

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Сектор «Потребительские товары» увеличил выручку от продаж на 2,8% до 17,7 млрд евро, с учетом колебаний курса рост составил 6,2%. Продажи в бизнес-секторе «Строительные технологии и энергетика» выросли на 0,8% (на 3,2% после корректировки колебаний курса валют), что составляет 5,2 млрд евро. Подразделения «Термотехника», «Системы безопасности» и «Решения в сфере услуг» достигли больших результатов в продажах, благодаря сетевым решениям, таким как умные системы отопления, видеотехнологии и специальные сервисы, например, служба экстренного вызова eCall и услуги консьержа. Предварительные данные в секторе «Промышленные технологии» демонстрируют падение продаж на 5,1% до 6,3 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. С поправкой на колебания валютного курса падение составило 4,5%. Ситуация на рынках Китая, России и Бразилии продолжит создавать препятствия для подразделения «Системы приводов и управления». Продажи в сегменте «Упаковочные технологии» в 2016 году остались примерно на уровне предшествующего года. 

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