Cameco сократит добычу урана в Казахстане

Cameco, разрабатывающее совместно с АО «Казатомпром» урановое месторождение «Инкай» в ЮКО, сократит добычу урана в Казахстане, говорится в сообщении канадской компании.

«Из-за мер по сокращению затрат, запланированных на «Инкай», Cameco ожидает, что «Инкай» произведет почти на 10% меньше в 2017 году, где доля Cameco составит 3,1 млн фунтов (примерно 1 406 тонн – авт.). В 2016 году доля Cameco в производстве «Инкай» достигла 3,3 млн фунтов (приблизительно 1497 тонн – авт.)», - отмечается в пресс-релизе Cameco.

Как известно, в начале января руководство «Казатомпрома» объявило о том, что Казахстан снизит добычу урана в 2017 году на 10%, что превышает 2 тысяч тонн. Между тем в мае прошлого года «Казатомпром» и Cameco предварительно договорились о том, что долевое производство канадской урановой компании на «Инкай» будет увеличиваться.

В комментарии СМИ менеджер по коммуникациям «КАТКО», совместного предприятия французской компании Areva (51% акций) и «Казатомпром» (49% акций), Айжан Алдабергенова, сообщила, что СП в 2016 году произвело 4003 тонны готовой продукции в виде закиси-окиси урана.

«Основная цель нашей компании – производить не больше, а лучше, так как качество является одним из приоритетов «КАТКО». В настоящее время наша компания работает в области улучшения эффективности технологии подземного скважинного выщелачивания по программе научного сотрудничества наших акционеров, АРЕВА и «Казатомпром», - отметила она в электронном письме.

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В компании Uranium One данные по сокращению производства урана в этом году в их нескольких СП с АО «Казатомпром» СМИ не раскрывают. Японские компании Marubeni, TEPCO, Toshiba, участвующие в добыче казахстанского урана в рамках совместного предприятия с «Казатомпром» на юге Казахстана, также не смогли прокомментировать запросы СМИ по объемам возможного сокращения его производства из-за соображений конфиденциальности.