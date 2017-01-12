Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
331.85
+0.006%
EUR/KZT
352.66
-0.003%
RUB/KZT
5.59
-0.007%
EUR/USD
352.66
-0.003%
EUR/CHF
352.66
-0.003%
EUR/JPY
352.66
-0.003%
GBP/USD
406.45
-0.004%
USD/CHF
331.85
+0.006%
USD/JPY
331.85
+0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
331.85 352.66 5.59
+0.006% -0.003% -0.007%
Рынки
Нефть Brent
56.07
+0.017%
Нефть WTI
52.94
+0.013%
Золото
1197.3
+0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1118
+0.038%
Жилье Астана
992
-0.031%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.07 52.94 1197.3
+0.017% +0.013% +0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Cheil Kazakhstan стал рекламным агентством №1 в Центральной Азии

12.01.2017 14:36   1873   0

Подведены итоги регионального «Рейтинга креативности и мастерства» AdAsia за 2016 год.

В рейтинге, который определяется уже шестой год подряд, традиционно принимают участие агентства Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистан, Туркменистана и Азербайджана. В процессе определения победителей были учтены результаты участия агентств региона в международных фестивалях рекламы 2016 года, где оценивается креативность, качество и мастерство работ рекламных агентств.

Cheil Kazakhstan получил 355 баллов – это колоссальный отрыв от соперников по региону (агентство, занявшее второе место, получило 98 баллов). Это стало возможным благодаря активному участию и победам «чейлеров» на международных фестивалях: Epica, White Square, КМФР, Идея, Red Jolbors. При этом в региональном рейтинге не были учтены 3 золотые, 3 серебряные и одна бронзовая награды, полученные агентством на престижнейшем американском фестивале Creativity International Awards в прошлом году.

Компания «БАСТ» урегулировала конфликт между акционерами...
В результате переговоров между крупными акционерами был урегулирован конфликт, возникший в связи с намерением компании разместить дополнительные акции...

За креативные идеи в агентстве Cheil Kazakhstan отвечает исполнительный креативный директор Хуан Пабло Валенсия – лауреат более 200 международных наград в сфере рекламы и постоянный член жюри мировых рекламных фестивалей: New York Festivals, Golden Drum, AD Stars, Creativity Awards.

«Мы очень рады нашим достижениям, – отметил Хуан Пабло. – Еще полтора года назад наше агентство было не на слуху, но за это время мы трансформировались и вывели качество нашей работы на новый уровень. Наши победы – это отражение нашего нового видения. При этом нам важно показать, что мы умеем делать не только впечатляющие креативные работы, достойные престижных международных фестивалей, но и разрабатывать эффективные решения, которые работают на рынке Казахстана».

Материалы по теме

Компания «БАСТ» урегулировала конфликт между акционерами

Иностранцы интересуются редкометальной компанией «Казатомпрома»

50% акций «Астык-Транс» приватизировано за 5,2 млрд тенге

McDonald's собирается продать 80% своей сети в Китае и Гонконге

Следователи допросили двух руководителей Samsung по делу о коррупции

Некоторые проекты агентства Cheil Kazakhstan, победившие на конкурсах мирового и регионального уровня, получили широкое освещение в казахстанских СМИ, среди них: кампания Samsung и GGG – партнерство двух сильных брендов со схожими ценностями и стремлениями, День Земли – социальный принт для Казахского географического общества, посвященный глобальным экологическим проблемам (об этой работе также писали топовые российские ресурсы), Samsung Galaxy Amusement Park – виртуальный парк развлечений, подаривший онлайн-посетителям новые впечатления от видов на 360 градусов на лучших аттракционах Алматы с помощью очков Gear VR.

Другая особенность подхода Cheil Kazakhstan, по словам директора по работе с клиентами Даурена Джусупова, в том, что агентство ориентировано на максимальную эффективность в достижении целей и фокусируется на интегрированных коммуникационных решениях с применением современных, инновационных инструментов. При этом «чейлеры» постоянно обмениваются идеями и опытом со своими коллегами по глобальной сети из других стран, что позволяет рекламистам держать руку на пульсе актуальных тенденций в сфере коммуникаций.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?
  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет

  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев
    22

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района
    5

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам
    105

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет
    169

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное