Cheil Kazakhstan стал рекламным агентством №1 в Центральной Азии

Подведены итоги регионального «Рейтинга креативности и мастерства» AdAsia за 2016 год.

В рейтинге, который определяется уже шестой год подряд, традиционно принимают участие агентства Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистан, Туркменистана и Азербайджана. В процессе определения победителей были учтены результаты участия агентств региона в международных фестивалях рекламы 2016 года, где оценивается креативность, качество и мастерство работ рекламных агентств.

Cheil Kazakhstan получил 355 баллов – это колоссальный отрыв от соперников по региону (агентство, занявшее второе место, получило 98 баллов). Это стало возможным благодаря активному участию и победам «чейлеров» на международных фестивалях: Epica, White Square, КМФР, Идея, Red Jolbors. При этом в региональном рейтинге не были учтены 3 золотые, 3 серебряные и одна бронзовая награды, полученные агентством на престижнейшем американском фестивале Creativity International Awards в прошлом году.

За креативные идеи в агентстве Cheil Kazakhstan отвечает исполнительный креативный директор Хуан Пабло Валенсия – лауреат более 200 международных наград в сфере рекламы и постоянный член жюри мировых рекламных фестивалей: New York Festivals, Golden Drum, AD Stars, Creativity Awards.

«Мы очень рады нашим достижениям, – отметил Хуан Пабло. – Еще полтора года назад наше агентство было не на слуху, но за это время мы трансформировались и вывели качество нашей работы на новый уровень. Наши победы – это отражение нашего нового видения. При этом нам важно показать, что мы умеем делать не только впечатляющие креативные работы, достойные престижных международных фестивалей, но и разрабатывать эффективные решения, которые работают на рынке Казахстана».

Некоторые проекты агентства Cheil Kazakhstan, победившие на конкурсах мирового и регионального уровня, получили широкое освещение в казахстанских СМИ, среди них: кампания Samsung и GGG – партнерство двух сильных брендов со схожими ценностями и стремлениями, День Земли – социальный принт для Казахского географического общества, посвященный глобальным экологическим проблемам (об этой работе также писали топовые российские ресурсы), Samsung Galaxy Amusement Park – виртуальный парк развлечений, подаривший онлайн-посетителям новые впечатления от видов на 360 градусов на лучших аттракционах Алматы с помощью очков Gear VR.

Другая особенность подхода Cheil Kazakhstan, по словам директора по работе с клиентами Даурена Джусупова, в том, что агентство ориентировано на максимальную эффективность в достижении целей и фокусируется на интегрированных коммуникационных решениях с применением современных, инновационных инструментов. При этом «чейлеры» постоянно обмениваются идеями и опытом со своими коллегами по глобальной сети из других стран, что позволяет рекламистам держать руку на пульсе актуальных тенденций в сфере коммуникаций.