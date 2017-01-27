Чистая прибыль Alphabet выросла до $19,5 млрд

По итогам 2016 года чистая прибыль Alphabet, материнской компании Google, выросла на 19% — до $19,5 млрд. Выручка увеличилась на 20,4%, до $90,3 млрд.

В IV квартале чистая прибыль Alphabet выросла на 8,3%, до $5,3 млрд, а выручка — на 22%, до $26 млрд.

«Наш рост в IV квартале был исключительным — с увеличением выручки на 22% в годовом сопоставлении на 24% при неизменных курсах валют. Эта динамика была обеспечена мобильным поиском и YouTube», - заявил Рут Порат, финдиректор Alphabet.

Штат компании по итогам IV квартала 2016 года составил 72 053 человека против 61 814 годом ранее — рост составил 16,5%.

На фоне публикации отчета акции Alphabet упали после закрытия торгов почти на 2%.