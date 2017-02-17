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Чистая прибыль АО «РД «КазМунайГаз» упала на 46%

17.02.2017 13:32   720   0

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» опубликовало консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

Выручка в 2016 году составила 727 млрд тенге ($2 128 млн), что на 37% выше, чем в 2015 году. Рост выручки, в основном, связан с переходом на схему процессинга нефти и увеличением среднего обменного курса тенге к доллару США на 54%, что было частично нивелировано снижением цены Брент на 17%.

Чистая прибыль в 2016 году составила 132 млрд тенге ($385 млн) по сравнению с 244 млрд тенге ($1 096 млн) в 2015 году. Уменьшение чистой прибыли в основном связано с доходом от положительной курсовой разницы в размере 449 млрд тенге ($2 020 млн) в 2015 году. Чистая прибыль без учета дохода от курсовой разницы выросла в 2016 году, в основном, за счет увеличения выручки на 37% и снижения налоговых начислений, вызванных положительными решениями по налоговым вопросам.

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Сумма чистых денежных средств на 31 декабря 2016 года составила 1 172 млрд тенге ($3,5 млрд), что на 79 млрд тенге ($295 млн) или 7% выше по сравнению с суммой чистых денежных средств по состоянию на 31 декабря 2015 года.

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Обязательства «РД КМГ» сократились до 176 млрд тенге, в 2015 году обязательства составляли 198 млрд тенге.

Добыча

РД КМГ с учетом долей в ТОО «СП «Казгермунай» («КГМ»), CCEL («CCEL») и «ПетроКазахстан Инк.» («ПКИ») в 2016 году добыла 12 155 тыс. тонн нефти (245 тыс. баррелей в сутки), на 2% меньше, чем в 2015 году.

АО «Озенмунайгаз» («ОМГ») добыло 5 555 тыс. тонн (112 тыс. баррелей в сутки), что на 1% больше по сравнению с 2015 годом. АО «Эмбамунайгаз» («ЭМГ») добыло 2 832 тыс. тонн (57 тыс. баррелей в сутки), на 0,3% больше, чем в 2015 году. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 8 387 тыс. тонн (169 тыс. баррелей в сутки), что на 1% больше по сравнению с 2015 годом.

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Доля РД КМГ в добыче компаний КГМ, CCEL и ПКИ в 2016 году составила 3 768 тыс. тонн (76 тыс. баррелей в сутки), на 6% меньше, чем в 2015 году, главным образом, в связи с естественным снижением уровня добычи нефти в ПКИ.

Поставки сырой нефти и реализация нефтепродуктов

Реализация ОМГ и ЭМГ в 2016 году составила 8 405 тыс. тонн сырой нефти (165 тыс. баррелей в сутки), в том числе 4 946 тыс. тонн (97 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти на экспорт, что составляет 59% от общего объема реализации; и 3 459 тыс. тонн (68 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти на внутренний рынок.

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Из 3 459 тыс. тонн (68 тыс. баррелей в сутки) сырой нефти, поставленных ОМГ и ЭМГ на внутренний рынок, 2 578 тыс. тонн (51 тыс. баррелей в сутки) были поставлены на Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) и 881 тыс. тонн (17 тыс. баррелей в сутки) на Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ).

В первом квартале 2016 года, до перехода на схему самостоятельного процессинга нефти, поставки сырой нефти на внутренний рынок составили 830 тыс. тонн. В течение оставшейся части 2016 года на внутренний рынок было поставлено 2 629 тыс. тонн сырой нефти для последующей переработки. В апреле-декабре 2016 года в соответствии со схемой процессинга нефти было реализовано 2 324 тыс. тонн нефтепродуктов.

Доля поставок на внутренний рынок из ресурсов ОМГ и ЭМГ выросла до 41% в 2016 году по сравнению с 33% в 2015 году. Как сообщалось ранее, планируется, что доля поставок на внутренний рынок в 2017 году составит 2,9 млн тонн нефти (57 тыс. баррелей в сутки) или примерно 33% от общего объема продаж.

Доля от объемов продаж компаний CCEL, КГМ и ПКИ, принадлежащая РД КМГ, составила 3 676 тыс. тонн нефти (75 тыс. баррелей в сутки), включая 1 832 тыс. тонн нефти (36 тыс. баррелей в сутки) на экспорт, что составляет 50% от общего объема продаж компаний. Реализация на внутренний рынок составила 1 844 тыс. тонн (39 тыс. баррелей в сутки).

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