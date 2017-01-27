Чистая прибыль Ford составила $4,6 млрд

Ford отчитался о прибыли на акцию за 4-й квартал 2016 года, которая совпала с оценками экспертов.

Ford сообщил о годовой чистой прибыли в $4,6 млрд при доходе в $151,8 млрд. Прибыль на акцию Ford составила $0.30 за вычетом особых статей доходов.

Также американский автопроизводитель сообщил об убытках в $783 млн или в $0,20 на акцию. В 4-м квартале компания произвела платежи на сумму в $3 млрд, что объясняет убытки.

Ford (Ford Motor Company) - четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования; в настоящее время — третий на рынке США после GM и Toyota и второй в Европе после Volkswagen.

Компания Ford Motor уже на протяжении более чем 100 лет контролируется семьёй Фордов, являясь, таким образом, одной из наиболее крупных компаний, находящихся под семейным контролем, в мире. В то же время, Ford Motor Company является публичной компанией, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.