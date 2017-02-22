Чистая прибыль Mail.ru Group выросла на 18%

Чистая прибыль Mail.ru Group по итогам 2016 года выросла на 18% и составила 11,6 млрд рублей. Годовая выручка выросла на 14,8% — до 42,75 млрд рублей. Большой вклад внесли доходы от рекламы и игр.

Совокупная сегментная выручка компании в 2016 году выросла на 14,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 42 751 млн руб. В четвертом квартале 2016 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13 241 млн руб.

С учетом единовременного неденежного налогового расхода в размере 768 млн руб., совокупный сегментный показатель EBITDA в 2016 году снизился на 1,0% по сравнению с предыдущим годом и составил 17 914 млн руб. Без учета этого расхода показатель EBITDA вырос на 3,3% и составил 18 682 млн руб.

С учетом единовременного неденежного налогового расхода в размере 1 022 млн руб., совокупная чистая прибыль компании в 2016 году выросла на 18,0% по сравнению с предыдущим годом и составила 11 616 млн руб. Без учета этого расхода чистая прибыль компании в 2016 году выросла на 28,4% и составила 12 638 млн руб.

Комментируя результаты деятельности компании, Дмитрий Гришин, сооснователь и председатель совета директоров Компании, и Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group, сказали:

Saudi Aramco выбрала JPMorgan, Morgan Stanley консультантами для IPO

"Мы рады представить предварительные результаты за 2016 год: с учетом эффекта присоединения Pixonic и Delivery Club, рассчитанного на сопоставимой основе, компания добилась роста выручки на 14,8% по сравнению с предыдущим годом — до 42 751 млн руб. В четвертом квартале выручка компании с учетом Pixonic и Delivery Club (на сопоставимой основе) выросла на 19,2%, составив 13 241 млн. Выручка четвертого квартала 2016 года включает в себя 342 млн руб., полученные благодаря освобождению наших онлайн-игр на российском рынке от российского НДС, которое продолжит действовать и в будущем.

Вне зависимости от получения указанной льготы, в 2016 году Компания понесла единовременный неденежный налоговый расход в размере 768 млн руб. выше линии EBITDA и 254 млн руб. ниже линии EBITDA. В 2016 году суммарный показатель EBITDA Delivery Club и Pixonic был близок к нулю. В результате общий уровень рентабельности по совокупному сегментному показателю EBITDA составил 41,9%, а сам показатель EBITDA - 17 914 млн руб. Без учета единовременного неденежного налогового расхода рентабельность по совокупному сегментному показателю EBITDA составила 43,7%, а сам показатель EBITDA — 18 682 млн руб. Без учета Delivery Club и Pixonic, единовременного неденежного налогового расхода, а также освобождения от уплаты НДС рентабельность по совокупному сегментному показателю EBITDA была бы равна 46,9%, а сам показатель EBITDA составил бы 18 629 млн руб."

Рыночная капитализация Samsung упала на $1,7 млрд из-за ареста главы

Без учета Delivery Club, единовременного неденежного налогового расхода, а также эффекта от освобождения выручки онлайн-игр на российском рынке от российского НДС в четвертом квартале 2016 года:

Совокупная сегментная выручка компании в 2016 году выросла на 13,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 41 787 млн руб. В четвертом квартале 2016 года совокупная сегментная выручка компании выросла на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12 713 млн руб..

Совокупный сегментный показатель EBITDA в 2016 году вырос на 3,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 18 811 млн руб. Совокупная чистая прибыль компании в 2016 году выросла на 29,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 12 820 млн руб.

В 2016 году потенциал бизнеса по генерированию денежных потоков оставался неизменным, и денежный поток соответствовал прогнозам. Чистый остаток денежных средств на конец 2016 года составил 5 391 млн руб. Данные приведены до финальной выплаты за приобретение Delivery Club в размере $10 млн., которая должна быть сделана в первом квартале 2017 года.

В 2017 году компания по-прежнему сфокусируется на нативной рекламе — в особенности на мобильной и видеорекламе в ленте новостей. В Mail.ru Group ожидают, что объем рекламы и цены продолжат повышаться. "Приобретая оставшуюся долю ВКонтакте — 48,01% — в сентябре 2014 года, мы заявляли, что за три года выручка увеличится как минимум вдвое. Этой цели мы достигли за два года. Мы по-прежнему видим значительные перспективы для ВКонтакте, связанные как с ростом аудитории, так и с расширением функциональности, и ожидаем, что в течение следующих трех-четырех лет мы сможем снова удвоить выручку ВКонтакте", говорится сообщении компании.

Акции Apple обновляют максимумы

В 2016 году выручка от MMO-игр на сопоставимой основе выросла на 21,2% по сравнению с предыдущим годом и достигла 11 390 млн руб.; в четвертом квартале – на 36,5% и составила 3 861 млн руб. Крупнейшей игрой остается Warface, за ней следует War Robots. График важных релизов на 2017 год очень плотный: на первое полугодие запланирован выход ключевых франшиз Revelation Online на международном рынке и версии Skyforge для консолей. Кроме того, запланированы релизы мобильных игр. Учитывая это, в компании рассчитывают на значительный рост игр в 2017 году.

С четвертого квартала 2016 года выручка от онлайн-игр на российском рынке не будет более облагаться российским НДС. Учитывая, что цены не меняются, и что освобождение от НДС вступило в силу, в компании надеются на увеличение выручки. В четвертом квартале 2016 года освобождению от НДС уже получено около 342 млн руб, а прогноз на 2017-й год - порядка 1 млрд руб.

Выручка социальной сети «ВКонтакте» по итогам 2016 года выросла на 43,4% и составила 8,9 млрд рублей. В IV квартале 2016 года выручка «Вконтакте» увеличилась на 49,9% — до 2,99 млрд рублей. Аудитория «ВКонтакте» в декабре достигла 95 млн активных пользователей в месяц. Мобильная аудитория соцсети составила в декабре 78 млн пользователей в месяц, число активных пользователей встроенного мессенджера ВКонтакте на мобильных и десктопе достигло 82 млн в месяц.

В декабре 2016 года «МегаФон» объявил о своем намерении приобрести принадлежавший USM пакет акций Mail.Ru Group в размере 15,2%. В январе 2017 г. сделку одобрили акционеры «МегаФона». Поскольку вместе с акциями было приобретено 63,8% голосов, «МегаФон» консолидирует Mail.Ru Group в своей отчетности. По этой причине, начиная с первого квартала 2017 года, Mail.Ru Group (которая ранее публиковала финансовую отчетность раз в полгода и данные о выручке раз в квартал) будет публиковать финансовую отчетность ежеквартально.

Mail.ru Group ожидает роста выручки по итогам 2017 года на 16–19% — до 49,6–50,9 млрд рублей. Компания также ожидает маржи EBITDA по итогам этого года на уровне 42%.