CNPC выкупила долю в нефтяной компании Абу-Даби ADNOC

Китайская национальная нефтяная компания (CNPC) выкупила долю в 8% в крупнейшей концессии Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) по добыче углеводородов на суше за $1,8 млрд.

Государственная компания CNPC стала третьим азиатским партнером предприятия наряду с Японией и Южной Кореей. Кроме того, среди партнеров значатся британская BP (присоединилась в декабре) и французская Total (в январе 2015 г.).



"Это будет взаимовыгодное партнерство, которое позволит нам поддерживать высокий уровень производства", - сказал исполнительный директор ADNOC Султан Ахмед Аль Джабер.



CNPC является крупнейшим производителем нефти и газа, а также поставщиком Азии, на долю компании приходится более половины добычи нефти в Китае и 71% добычи природного газа.



Как пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), в Азии в ближайшие два десятилетия будет наблюдаться самый быстрый рост спроса на энергоносители.



Абу-Даби является одним из основных производителей нефти в Персидском заливе, включая Саудовскую Аравию и Ирак, которые намерены привлечь азиатские компании для инвестиций в энергетику.

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