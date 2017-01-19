Cуд Южной Кореи отказался арестовывать руководителя Samsung

Cуд Южной Кореи отклонил запрос на арест вице-президента и фактического главы группы компаний Samsung. Он оказался замешан в коррупционном скандале вокруг президента страны. Судья посчитал, что достаточных оснований для ареста топ-менеджера нет.

У правоохранителей нет достаточных доказательств, что Samsung получала какие-либо преимущества в ответ на политические пожертвования. После обнародования этой новости акции Samsung подскочили почти на 3 процента.

Южнокорейская прокуратура выдала ранее ордер на арест Ли Джэсна по подозрению в его причастности к коррупционному скандалу вокруг президента страны Пак Кын Хе. В результате этого скандала президенту страны был объявлен импичмент.

Как установило следствие, подруга президента Чхве Сун Силь незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Крупнейшим из этих "доноров" был концерн Samsung. По данным следствия, он также передал напрямую Чхве Сун Силь несколько миллионов долларов на обучение ее дочери верховой езде в Германии. В настоящее время Чхве Сун Силь находится под арестом.

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Ли Джэсн на прошлой неделе был вызван в прокуратуру на допрос. Он продолжался 22 часа. Следствие считает, что именно Ли Джэсн распорядился переводить Чхве Сун Силь крупные суммы денег в обмен на покровительство руководства страны.

Ранее в ходе парламентских слушаний Ли Джэсн полностью отверг обвинения в незаконном лоббировании интересов концерна. Он заявил, что пожертвования в неправительственные фонды делались бескорыстно.

Прокуратура, хотя и потерпела в четверг поражение в суде, после расследования по-прежнему может выдвинуть против Ли Джэсна обвинения. Его называют "наследником" Samsung. Официальным председателем корпорации является его отец Ли Гонхи. Однако из-за серьезных проблем со здоровьем он фактически отошел от дел.

Ли Джэсн в октябре прошлого года вошел в совет директоров концерна. Ожидалось, что уже в ближайшем будущем он должен полностью возьмет в свои руки бразды правления в Samsung.