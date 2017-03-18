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Disney по требованию властей США выплатит около $3,8 млн

18.03.2017 15:17   495   0
Американский конгломерат Disney по требованию властей США согласился выплатить около $3,8 млн за нарушение условий трудового кодекса и незаконное удержание части заработных плат своих сотрудников, передает ТАСС.
 
По его словам, указанная сумма преимущественно пойдет на выплаты более 16 тыс. сотрудникам парков и курортов развлекательного комплекса Disney World во Флориде, права которых компания систематически нарушала.
 
Как обнаружили власти, Disney, в частности, удерживала со своих работников часть окладов, в результате чего получаемые ими суммы были ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в США на федеральном уровне в размере $7,25 в час. Кроме того, Disney периодически отказывалась выплачивать сотрудникам причитающиеся им премии за работу в неурочное время.
 
"Работодатели не могут осуществлять удержания заработных плат, в результате которых доходы сотрудников падают ниже уровня МРОТ, также им следует должным образом производить почасовую оплату труда, включая работу в неурочное время", - говорится в заявлении Уайта.
 
Он отметил, что Disney сотрудничала с властями при разбирательстве данного дела. Сама компания пока воздерживается от комментариев.
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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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