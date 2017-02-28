Доля "Газпрома" на рынке Европы возросла до 34%

"В прошлом году мы поставили в Европу 179,3 млрд кубометров, на 12,5% больше чем годом ранее. Наша доля на европейском рынке выросла до 34%", - сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев, выступая на Дне инвестора "Газпрома" в Сингапуре, передает vestifinance.ru.

В ближайшие годы "Газпром" планирует сохранять долю на рынке Европы на уровне до 35%.

Экспортная цена на газ для Евросоюза в этом году может составить $180-190 за тысячу кубометров, сообщил зампредседателя правления "Газпрома".

Между тем, Медведев выразил уверенность, что процесс выдачи разрешений на строительство газопровода "Северный поток-2" пройдет без затруднений. "Газпром" не видит причин, кроме политических, для возможного отказа властями ЕС от выдачи необходимых разрешений.

Ввод в эксплуатацию двух ниток "Северного потока-2" намечен на конец 2019 г. Реализация проекта идет строго по графику, говорил в декабре председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Глава компании Алексей Миллер в 2008 г. прогнозировал, что капитализация "Газпрома" достигнет $1 трлн через 7-8 лет. В настоящее время показатель составляет около $55 млрд.

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