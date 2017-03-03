Доля «Самрук-Казына» в «Майкаинзолото» снизилась до 4,90%

Доля АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в АО «Майкаинзолото» снизилась до 4,90%, указывается на веб-страничке предприятия интернет-ресурса депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Казахстана. Такая же информация размещена в списке приватизационных объектов холдинга на www.gosreestr.kz, веб-сайте АО «Информационно-учетный центр», подведомственной организации Минфина. При этом торги оставшейся долей намечены, по данным центра, на октябрь 2017 года.

Между тем, в паспорте актива на веб-сайте по приватизации объектов АО «Самрук-Казына» говорится, что доля, выставленная на продажу холдингом в «Майкаинзолото», равняется 25%. Ранее в информационном сообщении веб-сайта www.lsm.kz, доля «Самрук-Казына» также заявлялась в размере 25%. Вместе с тем со ссылкой на Комитет государственного имущества и приватизации Минфина сообщалось, что доля «Самрук-Казына» в 25% в «Майкаинзолото» выставлялась на продажу несколько раз. По данным веб-сайта www.gosreestr.kz, в первый раз акционерный пакет национального госхолдинга в предприятии пытались приватизировать в 2014 году. Тогда стартовая цена на долю в активе в рамках английского аукциона была установлена на уровне 1,2 млрд тенге. Хотя по данным «Самрук-Казына Контракт», актив был оценен на старте торгов в 6 млрд тенге.

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По данным веб-сайта «Самрук-Казына», АО "Майкаинзолото" является предприятием по добыче и переработке золотосодержащих колчеданно-полиметаллических руд, было основано в 1932 году. Предприятие функционирует на базе разведанных запасов месторождений Майкаин "В" и Алпыс, расположенных в Павлодарском Прииртышье. За весь период предприятием добыто из недр 16,7 млн тонн руды, содержащей 80 тонн золота, 1 240 тонн серебра, 204 тысяч тонн меди, 300 тысяч тонн цинка. Более 13 млн тонн добытой товарной руды переработано на обогатительных фабриках предприятия, а остальная руда отгружена в качестве золотосодержащих флюсов металлургическим заводам Урала и Казахстана.

Сейчас, по информации депозитария финансовой отчетности, владельцем доминирующей доли в 95,10% в АО «Майкаинзолото» является компания "Rence Enterprises Limited".