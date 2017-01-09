Дональд Трамп грозит Toyota высокими налогами за завод в Мексике

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Toyota придется платить высокие налоги, если японская компания решит построить завод в Мексике, а не в США.



"Toyota Motor сообщила, что построит новый завод в мексиканском городе Баха, чтобы производить там автомобили Corolla для США. Не выйдет! Стройте завод в США или платите высокие таможенные пошлины", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Toyota объявила о планах построить завод в городе Гуанахуато в Мексике в апреле 2015 г.



Трамп спутал уже существующий завод Toyota в городе Баха с запланированным заводом стоимостью $1 млрд в Гуанахуато, строительство которого началось в ноябре, пишет Reuters.

Министр экономики Японии Нобутэру Исихара заявил, что не будет комментировать твиты Дональда Трампа о Toyota Motor Corp., до того как тот вступит в должность президента США.



Накануне другой автопроизводитель - Ford - отказался строить завод в Мексике после критики Дональда Трампа. CEO Ford Марк Филдс заявил, что это связано не только с "признаком доверия" Трампу, но и с тем, что небольшие машины, которые планировалось производить в Мексике, могли не пользоваться спросом в США.

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Трамп, кроме того, грозил повышением налогов корпорации General Motors. Во время предвыборной кампании он неоднократно критиковал крупных американских производителей за вывод мощностей за пределы США и обещал принять меры для их возвращения в страну.