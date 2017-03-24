"Эйр Астана" прокомментировала задержку рейса Алматы - Душанбе

Причины многочасовой задержки прокомментировали представители авиакомпании "Эйр Астана", передает Sputnik Казахстан.

"Вылет рейса КС 131 Алматы — Душанбе планируется сегодня в 16.25 в связи с заменой борта по технической причине", — сообщили в авиакомпании.

Борт должен был вылететь из Алматы в Душанбе в 11:05 по местному времени, но вылет был задержан. Пассажирам раздали прохладительные напитки и предоставили горячее питание.

В среду, 22 марта, самолету, летевшему из Алматы в Бишкек, пришлось вернуться обратно и он в штатном режиме совершил посадку в аэропорту Алматы. Причиной стало выключение экипажем одного двигателя из-за падения давления масла.

В начале марта три подобных инцидента произошло с самолетами "Эйр Астаны" на внутренних рейсах.