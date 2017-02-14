«Эйр Астана» увеличивает частоту из Астаны в Лондон

«Эйр Астана» с июня 2017 года вводит по воскресеньям дополнительную пятую частоту из Астаны в Лондон. Таким образом, рейсы в столицу Великобритании будут выполняться все дни, кроме среды и пятницы.

Полет будут проходить на лайнерах «Боинг-757» с конфигурацией 150 мест в экономическом классе и 16 – в бизнес-классе. Также пассажирам предлагается спальный эконом-класс, получаемый путем комбинации трех кресел, который предоставляет больше пространства и комфорта.

Продолжительность полета из Астаны в Лондон составляет 7 часов 10 минут, обратно – 6 часов 25 минут.

Транзитным пассажирам авиакомпания предлагает удобные стыковки в города Казахстана, а также в Бишкек, Урумчи, Тбилиси, Новосибирск и Екатеринбург.