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Экс-глава Volkswagen обвиняется в мошенничестве

29.01.2017 14:33   658   0

Немецкие следователи подозревают бывшего генерального директора Volkswagen AG Мартина Винтеркорна в мошенничестве в связи с "дизельным скандалом" вокруг крупнейшего автопроизводителя Германии.

Прокуратура города Брауншвейг ведет расследование в отношении Мартина Винтеркорна. Об этом в пятницу, 27 января, было заявлено в официальном пресс-релизе.

По данным следствия, собранные доказательства дают основания полагать, что Мартин Винтеркорн, ушедший с поста главы Volskwagen в 2015 г., знал о систематическом завышении выбросов вредных веществ у автомобилей дизельными двигателями, до того как после обвинений Агентства по защите окружающей среды США разразился так называемый "дизельный скандал". 

"Количество подозреваемых обвиняемых в связи с манипулированием значениями выбросов для дизельных автомобилей был расширено с 21 до 37 человек. Среди них также бывший генеральный директор Volkswagen AG Мартин Винтеркорн.

В ходе расследования, в особенности после опроса свидетелей и подозреваемых, а также после анализа изъятых данных, были обнаружены достаточные свидетельства того, что обвиняемому г-ну Винтеркорну было известно о манипуляциях с программным обеспечением, до того как он стал публично отрицать это".

Бывший генеральный директор Volkswagen AG Мартин Винтеркорн подал в отставку в конце сентября 2015 г., всего через несколько дней после появления обвинений в США в том, что автомобили немецкого концерна с дизельными двигателями оснащаются специальным программным обеспечением, позволяющим занижать значения реальных объемов вредных выбросов, для того чтобы успешно проходить тестирование на соответствие экологическим нормам.
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